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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Spor Toto Basketbol Süper Ligi

30 Aralık 2016 Cuma, 20:32


Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Özlem Yalman, Ozan Çakar, Ali Şakacı

Gaziantep Basketbol: Rautins 11, Emre Özkanlı 2, Altan Erol 5, Alper Özcan 2, Denmon 15, Ruzic 6, Berke Sungur 3, Balazic 11, Cherry 14, Jefferson 24

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Atilla Dağdelen 2, Sakut Taylan Süerkip, Can Coşkun, Carter 14, Yesukan Onar 8, İsmail Yiğit Yüceer, Shorter 22, Yiğit Baran Sarıkaya 2, Hummer 12, Morrison 9

1. Periyot: 32-22

Devre: 56-36

3. Periyot: 78-53

Beş faulle çıkanlar: 35.19 Sakut Taylan Süerkip (Halk Enerji TED Ankara Kolejliler)


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Gaziantep Basketbol, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 93-69 yendi.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 32-22 önde bitirdi. İyi performansını ikinci periyoda da taşıyan Gaziantep Basketbol, devre arasına 20 sayı farkla 56-36 üstün girdi. Mücadelenin üçüncü çeyreğini 78-53 önde geçen Gaziantep temsilcisi, karşılaşmayı 93-69 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 24 sayıyla Gaziantep Basketbol'dan Jefferson oldu.

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