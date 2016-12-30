Erzurum'da 11 şehit çocuğuna dizüstü bilgisayar verildi

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ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, Erzurum'da 11 şehit çocuğuna bilgisayar verildi.

"Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi" projesi kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde hayata geçirilen projeyle, şehit çocuklarının yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şehitlik kavramının önemine değinen İlbaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Halk Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen 'Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi' projesi kapsamında şehitlerimizin çocuklarına dizüstü bilgisayarlarını takdim ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizin de yer aldığı programımızda çocuklarımızın eğitimlerine bir nebze olsun katkı sağlayabilirsek bundan da mutluluk duyacağız. Bu projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür ederim. Şehitlik ulvi bir mertebe. Bizim bir aile olduğumuz gerçeğini bir kez daha hatırlatarak, şehit yakınlarına sabırlar diliyorum. Çocuklarımızın başarısıyla ülkemizin geleceği inşa olacaktır.''

Konuşmanın ardından Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Halk Bankası Bölge Koordinatörü Mücahit Yıldırım ve diğer protokol üyelerince 11 şehit çocuğuna bilgisayar verildi.