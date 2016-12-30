Mersin'de parkta erkek cesedi bulundu

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MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir parkta vücudunun bazı bölümleri yanmış erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mezitli'nin Viranşehir Mahallesi'nde bir kişi, sokak hayvanlarını beslemek için Solipompeipolis Parkı'na gitti.

Parkta vücudunun bazı bölümleri yanmış bir erkek cesedi gören kişi, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin sokakta yaşadığı iddia edilen Muzaffer Üstbaş'a (35) ait olduğunu belirledi.

Üstbaş'ın parkta ısınmak için yaktığı ateşin kıyafetlerini tutuşturması sonucunda alevlerin arasında kaldığı tahmin ediliyor. Üstbaş'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.