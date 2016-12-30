Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İngiliz mevkidaşı Boris Johnson'ın yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'yle ayrı ayrı telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Johnson ve Mogherini ile yapılan görüşmeler, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleştirildi.

İki görüşmede de Çavuşoğlu, muhataplarına, Suriye'deki ateşkes ve Astana'ya giden süreç hakkında bilgi verdi. Görüşmelerde, Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Çavuşoğlu'na son dönemde Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırıları nedeniyle taziyelerini iletti.

Ayrıca Johnson, Suriye'de ateşkes mutabakatının sağlanması bağlamında Türkiye'nin katkılarından dolayı teşekkür ederek, sürece her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu'nun Lavrov ile yaptığı görüşmede ise, iki bakan arasında yapılan bir önceki telefon görüşmesinin devamı niteliği taşıdı. Görüşmede, Suriye'deki ateşkes başta olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ve Astana süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.