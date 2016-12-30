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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Anayasa Mahkemesindeki 41 personel kamu görevinden çıkarıldı

30 Aralık 2016 Cuma, 21:06

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, 1 kadrolu raportör, 4 raportör yardımcısı ve 36 personelin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesi kapsamında daha önce açığa alınan 68 personel hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

1 kadrolu raportör, 4 raportör yardımcısı ve 36 idari personelin söz konusu KHK'nin anılan maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, 2 raportör yardımcısı ile 13 idari personel hakkında uygulanan açığa alma tedbirinin de kaldırıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, açığa alma tedbiri kaldırılanların bir kısmı da dahil olmak üzere diğer personelle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: &quot;Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kesintiler, İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır.&quot; &quot;
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: "KESİNTİLERİN, ELEKTRİĞİN YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI OLDUĞU YÖNÜNDEKİ İDDİALAR, GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR. KESİNTİLER, İSTANBUL'UN GENELİNİ ETKİLEMEMEKTE, BELLİ BÖLGELERDE KISMİ OLARAK SÜRMEKTEDİR. KISA SÜREDE İSTANBUL'UN TAMAMINA ELEKTRİK VERİLMESİ SAĞLANACAKTIR." "