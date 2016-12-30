Başkentteki FETÖ soruşturması

ANKARA (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir yüzbaşı tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski yüzbaşı Ali Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Pehlivan, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe sorgulanan Pehlivan tutuklandı. Pehlivan'ın, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi.