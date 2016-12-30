Sivas'ta 18 sanıklı FETÖ/PDY davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ümit Erkan V, Adnan G, Sefa G, Ahmet Ali K, Ömer C, Fikret Ö, Ali Feyzullah Ş, Ferruh B, Erol P, Durmuş T. ile tutuksuz sanıklar Y.T, S.Y, İ.Ö.U, A.B. ve sanık avukatları hazır bulundu. Bolu'da görev yapan tutuksuz sanık F.T. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

"Doktorlar imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık F.T, şunları anlattı:

"Ben 'Ferit' ismini gizlilik amacıyla kullanmadım. Benim ismimi Sivas'ta herkes bilir. Samsun'dan Sivas'a 2006 yılında il imamına bağlı olarak geldim. Moritanya, Gürcistan, Bosna Hersek gibi ülkelere cemaatin düzenlediği gezilere gittim. Ben doktorlar imamı olarak görev yaptığım sürece bazılarıyla dini konularda, bazılarıyla ekonomik konularda, bazılarıyla da yukarıdan gelen emirler doğrultusunda görüştüm. Akademisyenler imamı V.T. ile sürekli temas halindeydim. Akademik kadrolar konusunda görüşürdük."

F.T, 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile bağlantısını kestiğini iddia ederek şöyle devam etti:

"Ben ve doktor arkadaşlarım tamamen dini duygularımızla hareket ettik. Hastaneleri dini sohbetler için ziyaret ediyordum. Himmet, burs, kurban gibi faaliyetleri ben yürütüyordum. Sohbetlerde telefonların gizlilik amacıyla kapatılmasına gerek yoktu. Dini sohbetler yapılıyordu. Huzur için bazen kapatılmasını istemişimdir. Mütevelli heyeti toplantılarında yukarıdan bilgi geldiği zaman telefonları kapatırdık."

Akademisyenler imamının Numune Hastanesi Başhekimliği için adı geçen F.Ö'nün nasıl biri olduğunu kendisine sorduğunu ileri süren F.T, çalışkan ve iyi birisi olduğunu söylediğini aktardı.

Mahkeme heyetinin sorusu üzerine kimlerin 1 dolar taşıdığını açıklayan F.T, "Ben kimseye 1 dolar vermedim. Bende de yoktu ama 1 dolar taşıyanların karı-koca cemaatin içinde olduklarını biliyorum." dedi.

Tutuksuz sanık F.T, sağlık taraması için yurtdışına götürdükleri doktorlardan para topladıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Cemaatten ayrıldıktan sonra üzerime çok geldiler. Akademik hayatımla oynadılar. Cemaat öteki yüzünü gösterdi. 17-25 Aralık'ta bizim siyasetle işimiz yok diyen yapı, siyasete girip yönlendirme yapınca çok şaşırdım ve cemaatten soğudum. Bolu'ya atandıktan sonra cemaat ile olan bağlantılarımı tamamen kopardım. Gemi yanlış yöne gidince ben de itirafçı oldum. ByLock ile ilgili bir bilgim yok. Hiç kullanmadım. Örgütün gizli bir haberleşme programı kullandığını biliyordum ama onun ByLock olduğunu haberler vasıtasıyla öğrendim. ByLock'u gizli yapılanma içerisindeki gölge imamları kullanırlardı. Ben doktorlar imamı olarak görev alsam da gizlilik sağlanması gereken bir durumda değildim. Bizim toplantılarımız halka açıktı."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Adnan G, Ali Feyzullah Ş. ve Ferruh B'nin adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağıyla tahliyelerine, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Davada isimleri geçen tanıkların dinlenmesi, sanıkların ByLock kullanıp kullanmadığına ilişkin raporların hazırlanması, Bank Asya hesaplarının incelenmesi, Zaman ve Sızıntı Dergisi aboneliklerinin araştırılması için duruşma, 9 Ocak 2017'ye ertelendi.

Soruşturma kapsamında hakkında dava açılan firari sanıklar H.D, V.T. ve R.B'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.