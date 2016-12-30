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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Bartın'da FETÖ/PDY soruşturması

30 Aralık 2016 Cuma, 22:43

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.