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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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"BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"

30 Aralık 2016 Cuma, 23:15

BURSA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "15 Temmuz'da boğazımızı, başımızı kopartmaya çalışan FETÖ, hain terör örgütleri var, ama bu büyük millet ne kanadını kırdırır ne tüyünü yoldurur ne de başını koparttırır. Şehitlerimiz bunun örneğidir." dedi.

Müezzinoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 43'üncüsü düzenlenen ve Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakan Müezzinoğlu burada yaptığı konuşmada, Allah'ın bu milletin yarınlarını bugünden daha güzel eyleyeceğini, çünkü bu dinamizmin millette var olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2002 yılında yaptığı toplam ihracatın 26 milyar dolar olduğunu belirten Müezzinoğlu, bugün sadece Bursa'nın ihracatının 13 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna dikkati çekti.

Müezzinoğlu, "40 milyar dolar gibi hedefleri olan, orta ve orta üstü teknoloji ve yüksek teknoloji hedeflerinin vizyonunu koyan bir Bursa ve BTSO var. O nedenle inanıyorum ki Türkiye'nin yarınları Bursa'nın bu dinamikleriyle daha farklı olacak. Bursa büyüdüğü sürece Türkiye de büyüyecektir." diye konuştu. Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Pişmiş tavuğun başına gelmemiş olan koşullar bu milletin başına gelmiş olmasına rağmen Türkiye yine hedeflerine doğru yürüyor. Millet bir taraftan sıkıntıları geride bırakmaya çalışırken, bir taraftan da o hedefinden asla uzaklaşmadan yürüyüşünü devam ettiriyor.

Son bir yılda yaşananları dünyanın herhangi bir ülkesi yaşamış olsaydı veya bundan 15 yıl öncesi Türkiye'de yaşanmış olsaydı acaba bugün hangi krizlerle, hangi olumsuzluklarla, hangi dar boğazlarla karşı karşıya gelirdik. Açıkçası düşünmek bile zor. Bu istikrarın arkasında millet var. Bu güçlü siyasi istikrarı milli irade bu iktidara veriyor. İktidar da milli iradenin hak ve hukukunu koruyan, onun yarınlarını bugünden daha iyi yapma iradesiyle gece gündüz çalışma ve o büyük hedeflere yürüme azmiyle gayretini gösteriyor. Bu anlamda siyasi istikrarın getirdiği ikinci adım ekonomik istikrar. Ekonomik istikrar da büyümeyi, yeni hedefleri, yeni vizyonları getiriyor. Olumsuzluk ne kadar çok olursa olsun bu olumsuzlardan fırsatlar üretebilme kabiliyeti gelişmiş bir sanayiciye, yatırımcıya, girişimciye sahip olan ve bu tecrübeyi kazanmış bir ülkenin mensuplarıyız. Hiç tereddüdünüz olmasın ki 2017, 2016'dan çok daha güzel, çok daha başarılı ve çok daha güçlü olacaktır."

Müezzinoğlu, 30 yıl önce Avusturyalı bir yazarın kitabını okuduğunu, bu kitapta yer alan "Hayalleri olanlar asla uyumazlar" ifadesinin kendisini çok etkilediğini belirterek, "Bu milletin de 2023 hedefleri çerçevesinde o hayallere yürüyeceğine inanıyorum." dedi.

- "Şehitlerimiz bunun örneğidir"

Salondakilere söz konusu kitapta yer alan Amerikalı bir Kızılderilinin kır tavukları hikayesini anlatan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"150 yıldır bu ülkeye ve bu büyük millete kır tavuğu muamelesi yaptılar. Bu millet kartal gibi yükseklerde uçmayı seven bir millettir. Kim kır tavuğu muamelesi yaparsa yapsın, mutlaka ama mutlaka bedelini ödeyecektir. Bu millet de kartal gibi kanatlarını açıp o hedeflere mutlaka yürüyecektir. Bugün yine o hedefleri konuşan bir milletin mensupları olarak, o hedeflere yürümede kanatları açmış bir millet olarak, evet kanadımızı, ayağımızı kırmaya çalışanlar var. 15 Temmuz'da boğazımızı, başımızı kopartmaya çalışan FETÖ, hain terör örgütleri var, ama bütün buna rağmen bu büyük millet ne kanadını kırdırır ne tüyünü yoldurur ne de başını koparttırır. Şehitlerimiz bunun örneğidir."

Müezzinoğlu, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin bayrağına, birlik ve beraberliğine, kaderine sahip çıktığını, bu geceleri ve geleceğe ait hedefleri şehitlere borçlu olduklarını söyledi.

- "Çok çalışmaya mecburuz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da iş adamları olarak bugüne kadar kent ve ülke ekonomisine değer katan başarı hikayelerini hep birlikte yazdıklarını, önlerinde çok daha büyük hedefler olduğunu dile getirdi.

Ekonomik seferberlik bilinciyle yeni destanlar yazabileceklerini ifade eden Burkay, şöyle konuştu:

"Bunun için de büyük düşünmeye ve çok çalışmaya mecburuz. 2023 hedeflerimize ulaşmak için yatırımlarımızı ve üretimlerimizi daha da artırmalıyız. Ne terör ne bölgesel sorunlar ne de ülkemizin önünü kesmek isteyen güçler, hedeflerimizi hayata geçirmemize engel olamayacaklardır. Ülkemi̇zi̇n üzeri̇nde sahnelenmek i̇stenilen senaryolara ve ekonomi̇k araçlarla oluşturulan algı operasyonlarına karşı en i̇yi̇ cevabımız da üretime ve yatırıma devam etmektir. Çünkü, zaferi̇n cephanesi̇ üreti̇mdi̇r."

Konuşmaların ardından en başarılı KOBİ'ler, iş barışına katkı sağlayanlar, dönüşüm ve fark oluşturanlar, inovasyon, ihracat, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve sektör liderleri kategorilerinde 71 kişi ve kuruluşa ödülleri verildi.

Törene, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile çok sayıda davetli katıldı.



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