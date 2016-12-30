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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Basketbolda maçın ardından

30 Aralık 2016 Cuma, 23:16


HATAY (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde MBK Doğuş Hastanesi'ni 86-73 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yardımcı antrenörü Katerina Hadzidaki, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hadzidaki, takımda yer alan oyunculardan neredeyse yarısının hasta olduğunu ve bu yüzden çok zor bir hafta yaşadıklarını belirtti.

Hafta boyunca sadece 7 oyuncuyla antrenman yaptıklarını ifade eden Hadzidaki, şunları kaydetti:

"Oyuna bence iyi başlamadık. İlk yarıda iyi savunma yapan oyuncularım ikinci yarıda hücumda iyiydi. Kazandığımız için mutluyum, önemli bir maçtı. Bundan sonrası için çok zor bir fikstürümüz var, 10 gün boyunca Hatay dışında olacağız. Bir dahaki maça hazır olmaya çalışacağız."


- MBK Doğuş Hastanesi cephesi

MBK Doğuş Hastanesi'nin başantrenörü Ender Ünlü ise galip gelmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

İlk yarıda oyun planını sahaya yansıttıklarını ancak ikinci yarıda sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Ünlü, şunları söyledi:

"En önemli basketbolcularımızdan oyun kurucumuz yok, bizi bırakıp gitti. Onun üzerine bir de Türk oyuncularımızdan Ecem'in son iki gün sakatlanması, kenardan gelen desteğimizi zorladı. Rakip takımı tebrik ediyorum. Hakem arkadaşlara teşekkür ediyoruz ancak üçüncü hakem hariç. Biz bu sahaya aşağılanmak için çıkmıyoruz. Biz onlara ne kadar saygı duyuyorsak onların da bize saygı duymasını istiyoruz. Benim yarı yaşımdaki bir çocuk gelip beni sahada aşağılayamaz. Bu konuyla ilgili gerekli şeylerin yapılacağını düşünüyorum, inşallah yapılır."

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