Trakya'da kış

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EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Edirne kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Yağış, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde tipi şeklinde etkili oluyor.

Kırcasalih beldesi ile Uzunköprü ilçesi arasında tipi nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.



Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü kentte kar yağışının iki gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentin Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde yoğun kar yağışı ve zaman zaman yaşanan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kar kalınlığının yer yer 90 santimetreye ulaştığı bölgede birçok araç yolda kaldı. Araçların bazıları çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kar kalınlığı, Kofçaz ilçesinde 20, Vize ilçesinde 15 santimetre olarak ölçüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 30 köy yolunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü aktaran Eser, kar yağışın üç gündür etkili olduğunu anımsattı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şarköy-Malkara, Tekirdağ-Hayrabolu ve Malkara-Keşan karayolları kısmen trafiğe kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 18. Şube Şefliği ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının Trakya'da yarın akşama kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.











