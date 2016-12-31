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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş'ta "huzur" uygulaması

31 Aralık 2016 Cumartesi, 00:25

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce bin 200 polisin katılımıyla il genelinde huzur uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci koordinesinde, "Huzur" adıyla yürütülen uygulama, kente merkezi ile 11 ilçede eş zamanlı olarak 21.00-23.00 saatlerinde gerçekleştirildi.

Tüm polis birimlerinin katıldığı uygulamada, 3 bin 428 şahıs sorgulandı, suç kaydı olan 326 kişi incelendi, 856 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi.

Otellerde kalan tüm kişilerin kontrolünün yapıldığı uygulamada, şüpheli 206 araç da incelendi. 146 umuma açık yerin kontrol edildiği uygulama kapsamında, gazinolarda sahte içki denetimi yapıldı.

Polis ekiplerinin bir kafede yaptığı kimlik kontrolünde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundayken FETÖ soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan M.E. yakalandı.

Hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi S.G. (22) de kimlik kontrolü esnasında yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamada, değişik suçlardan aranan 16 kişi de yakalandı.

İl genelinde yapılan uygulamanın sonucunda, 3 kişide 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve mermileri ele geçirildi.

9 şahıs üzerinde kesici alet ele geçirildi, 2 iş yerine de ruhsatsız faaliyet yürütmekten işlem yapıldı.

Aranan 1 aracın da yakalanarak trafikten men edildiği denetimde, kurallara uymayan araçlara trafik cezası uygulandı.

Çevreyi rahatsız eden 6 kişiye de Kabahatler Kanunu gereğince para cezası verildi.

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