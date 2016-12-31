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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Umutlarını yeni yıla ertelediler

31 Aralık 2016 Cumartesi, 10:43
Umutlarını yeni yıla ertelediler

ADIYAMAN (AA) - Türkiye'deki kampta barınan Suriyeli sığınmacılar, bir yeni yıla daha vatanlarından uzakta girmenin burukluğunu yaşıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adıyaman Konaklama Tesisine yerleşen yaklaşık 10 bin Suriyeli, yeni yılda ülkelerine dönmeyi arzu ediyor.

Konaklama tesisinde yaşayan Suriyeli Facer Cabbar, AA muhabirine, ülkelerinde yaşananlar nedeniyle henüz Suriye'ye gidemediklerini belirtti.

Türkiye'de mutlu olduğunu dile getiren Cabbar, "İç savaş bitmeden ülkemize dönmek istemiyoruz. Yeni yıldan tek beklentim savaşın bitmesi. Suriye'ye geri dönüp sevdiklerimizle yaşamak istiyoruz." dedi.

4 yıldır Adıyaman Konaklama Tesisinde yaşadığını anlatan Cabbar, şöyle konuştu:

"Kaçak bir yolla Türkiye'ye geldik. 3 çocuğum ve eşimle Adıyaman Konaklama Tesisine yerleştik. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Türkiye'den Allah razı olsun. Savaşta birçok yakınımı kaybettim. Evim bombalar altında kaldık. Kardeşim, babam ve birçok akrabamı savaşta kaybettim. Türkiye, bize sahip çıktı. Kampta, tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Şu anda çok mutluyuz ama yine de vatanımızı özlüyoruz. İnşallah bir an önce ülkemize döneriz."

Suriyeli Salih Ahmet İbrahim ise bir yılı daha ülkelerinden ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, savaşın bir an önce bitmesini ve ülkelerine dönmenin hayalini kurduklarını söyledi.

Türkiye'ye 4 yıl önce geldiklerini ifade eden İbrahim, "Bir an önce doğup büyüdüğümüz topraklara dönmek istiyoruz. İnşallah iç savaş biter biz de rahat ederiz. Türkiye'ye bize sahip çıktığı için çok teşekkür ederiz. Halep kentinden kaçıp Adıyaman Konaklama Tesisine geldik. Burada mutluyuz. İnşallah Allah'ın izniyle Halep kentine döneriz." dedi.

Suriyeli Muhammed Ahmet de Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını söyledi.

Dört yıl önce 11 çocuğuyla kampa geldiklerini anlatan Ahmet, şöyle konuştu:

"İnşallah yeni yılda kendi ülkemize döneriz. Türkiye'ye yardımların dolayı Allah razı olsun. Bize sahip çıktı. Suriye'de öyle bir savaş var ki kimse sağ kalmadı. Esed rejim güçleri, kadın çocuk demeden herkesi öldürdü. Evimiz başımızın üzerine yakıldı. Kaçıp Türkiye'ye gelmek zorunda kaldık. Yeni yılda inşallah ülkemize döneriz. Savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz."



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