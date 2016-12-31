TBMM Başkanı Kahraman'ın yeni yıl mesajı:

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ANKARA (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "2017 yılında, bugüne kadar biriken sıkıntıların ortadan kaldırılmasında yeni fırsat kapılarının açılmasını diliyorum. 2017 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlarla gelmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kahraman, millet olarak büyük sıkıntılara göğüs gerilen bir yılı geride bıraktıklarına işaret etti.

Kahraman,"Demokrasimizi yok etmeyi hedefleyen darbe girişiminin yanı sıra, ülkemizi de etkisi altına alan Suriye'deki şiddetin sona ermemesi ve bölücü terör eylemlerinin artarak devam etmesi hepimizde büyük üzüntüye sebep olmuştur. Devletimizin bağımsızlığını, milletimizin huzurunu ve barışını ortadan kaldırmayı hedefleyen bu olayların 2017 yılında sona ermesi en büyük temennimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, emperyalistlerin işbirlikçileri vasıtasıyla içeriden ve dışarıdan yürütülen ihanet, işgal girişimlerine karşı büyük bir feragat ve fedakarlıkla mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Kahraman, "Tehdit sona erene ve milletimiz huzura kavuşana kadar bu mücadelede en küçük bir zafiyet gösterilmeyecektir." açıklamasında bulundu.

Meclis Başkanı Kahraman, mesajında şunları kaydetti:

"Bütün gayretimiz, barış ve istikrarımızı koruyarak, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyenlerin tuzaklarına düşmeden ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanda ülkemizi daha ileri hedeflere ulaştırmak içindir. Bu vesile ile 2017 yılında, bugüne kadar biriken sıkıntıların ortadan kaldırılmasında yeni fırsat kapılarının açılmasını diliyorum. 2017 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlarla gelmesini niyaz ediyorum." ​​