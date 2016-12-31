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ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suriye'deki ateşkese ilişkin, "Şu ana kadar ateşkesi bozacak nitelikte bir ihlal olmadı. Ama bazı ülkelerin ateşkesin sabote edilmesine yönelik bir takım perde arkası hareketlerle ateşkesi bozacak bir takım girişimlerde bulunduklarını da biliyoruz. Bunları da yakından takip ediyoruz." dedi.

Bakan Işık, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında geçirdiği gecenin ardından Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Valiliğe gelen Bakan Işık'ı Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve Valilik personeli karşıladı.

Yöresel kıyafetli çocukların çiçek takdim ettiği Işık, daha sonra Vali Su'dan brifing aldı. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Işık, Suriye'deki ateşkese yönelik soru üzerine, ateşkesin yoğun çalışmalar sonucunda sağlandığına dikkati çekti.

Ateşkesle ilgili zaman zaman ihlal haberlerinin geldiğini hatırlatan Bakan Işık, terör örgütlerinin Suriye'deki ateşkes kapsamı dışında olduğunu vurguladı. Bakan Işık, ateşkesin bozulması için gayret gösteren bir takım mihrakların olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada çok dikkatli, temkinli, teennili olmak durumundayız. Rusya Federasyonu ile birlikte bölgede ateşkesin kalıcı olması ve Suriye'de siyasi çözümün zeminini teşkil etmesi açısından son derece dikkatli davranıyoruz. Rusya Federasyonu ile yakın bir işbirliği gayreti içindeyiz. Şu ana kadar ateşkesi bozacak nitelikte bir ihlal olmadı. Ama bazı ülkelerin ateşkesin sabote edilmesine yönelik bir takım perde arkası hareketlerle ateşkesi bozacak bir takım girişimlerde bulunduklarını da biliyoruz. Bunları da yakından takip ediyoruz. Arzumuz, bu ateşkese bütün dünyanın destek vermesi ve bunun bütün Suriye sathında, terör örgütleri dışında kalıcı hale gelmesi ve bundan sonra da bir siyasi, politik çözümün hemen devreye girmesi. Bununla ilgili Türkiye bugüne kadar hep iyi niyetle ve samimiyetle çalıştı, bütün gayreti bölgenin huzur ve istikrarını sağlamaya yönelik. Bundan sonra da bu gayretleri sürdüreceğiz. Bazıları maalesef hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin bu gayretlerini görmezlikten, bilmezlikten, anlamazlıktan geldi ama baştan beri bizim duruşumuz bölgenin istikrarıdır. Türkiye olarak biz, ne Suriye'nin ne Irak'ın topraklarında gözü olan bir ülkeyiz. Bizim kesinlikle Suriye ve Irak'ın topraklarında gözümüz yok. Bizim en büyük çıkarımız Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğü ve istikrarıdır. Buna yönelik çalışmalarımızı da bir bütün olarak, devletin tüm kurumları olarak sürdürüyoruz. Bu gayretlerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz."

- "Kimse bu bölgede hayale kapılmasın"

Bir gazetecinin, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 4. ayın tamamlandığını hatırlatarak, gelinen son durumu ve terör örgütü YPG üyelerinin El-Bab'a batıdan girmeye çalıştığı iddialarını sorması üzerine Işık, söz konusu harekatın üç temel hedefinin olduğunu belirtti. Bunlardan birinin bugüne kadarki belki en vahşi terör örgütü olarak kayda geçen DEAŞ'ın Türkiye'nin sınır hattından temizlenmesi olduğunu ifade eden Işık, "El-Bab operasyonu da bu hedefin bir parçası." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenene kadar mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Bakan Işık, şöyle devam etti:

"Harekat kapsamındaki diğer bir hedefimizse ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında güvenli şekilde yaşaması için gerekli ortamın hazırlanması. Bu noktada da büyük gayret gösteriyoruz. Bir üçüncü hedefimiz ise burada, bölgede bir PYD koridorunun, kantonunun oluşmasını engellemek. Kimse bu bölgede hayale kapılmasın. Bu bölgede Kürtler bizim kardeşimizdir, Kürt kardeşlerimizin rahat yaşaması için her türlü gayreti gösteriyoruz, gösteririz ama hiçbir terör örgütünün de bölgede hakimiyet kurmasına da Türkiye olarak müsaade etmeyiz. Bu üç hedef gerçekleşene kadar bu operasyonlar sürecek."

Işık, El-Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlenmesine ilişkin bir takvim vermesinin çok doğru olmadığını dile getirerek, "Son dönemde bu noktada koalisyonun da 'destek vereceğini' ifade etmesi, Rusya Federasyonu'nun da DEAŞ'a karşı operasyon yapması, olumlu gelişmeler. Tabii ki bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyor, gerektiğinde müdahale ediyoruz. Bizim burada herkese söyleyeceğimiz şey; 'herkes aklını başına alsın.' Bölgenin huzurunu, istikrarını tehlikeye atan, zora sokan hiçbir gelişmeye Türkiye uluslararası meşruiyet çerçevesinde müsaade etmeyecek. Bu noktadaki PYD'nin her türlü hareketini yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini yineleyen Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, dost ve müttefik ülkelerimize şunu özellikle söylüyoruz; 'yılanla çuvala girilmez. Terör örgütleriyle işbirliği yaparsanız o terör örgütleri mutlaka, önünde sonunda size de döner.' Onun için hiçbir terör örgütüne bölgede hiçbir ülkenin prim vermemesi esastır. Bu noktada da muhataplarımızı sürekli uyarıyor, ikaz ediyoruz. Muhataplarımıza, 'PYD/YPG terör örgütüne verdiğiniz her desteğin Türkiye'ye karşı bir hamle olduğunu ve bunun önünde sonunda, terör örgütlerinin, çıkar çatışmasına girdiğiniz anda size de dönebileceğini bilmenizi istiyoruz' diye uyarıyoruz. Diğer her türlü gelişmeyi de yakından izleyip gerekli müdahaleleri yapıyoruz."

(Sürecek)