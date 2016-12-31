31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milli Savunma Bakanı Işık Şırnak'ta

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:12

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suriye'deki ateşkese ilişkin, "Şu ana kadar ateşkesi bozacak nitelikte bir ihlal olmadı. Ama bazı ülkelerin ateşkesin sabote edilmesine yönelik bir takım perde arkası hareketlerle ateşkesi bozacak bir takım girişimlerde bulunduklarını da biliyoruz. Bunları da yakından takip ediyoruz." dedi.

Bakan Işık, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında geçirdiği gecenin ardından Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Valiliğe gelen Bakan Işık'ı Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve Valilik personeli karşıladı.

Yöresel kıyafetli çocukların çiçek takdim ettiği Işık, daha sonra Vali Su'dan brifing aldı. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Işık, Suriye'deki ateşkese yönelik soru üzerine, ateşkesin yoğun çalışmalar sonucunda sağlandığına dikkati çekti.

Ateşkesle ilgili zaman zaman ihlal haberlerinin geldiğini hatırlatan Bakan Işık, terör örgütlerinin Suriye'deki ateşkes kapsamı dışında olduğunu vurguladı. Bakan Işık, ateşkesin bozulması için gayret gösteren bir takım mihrakların olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada çok dikkatli, temkinli, teennili olmak durumundayız. Rusya Federasyonu ile birlikte bölgede ateşkesin kalıcı olması ve Suriye'de siyasi çözümün zeminini teşkil etmesi açısından son derece dikkatli davranıyoruz. Rusya Federasyonu ile yakın bir işbirliği gayreti içindeyiz. Şu ana kadar ateşkesi bozacak nitelikte bir ihlal olmadı. Ama bazı ülkelerin ateşkesin sabote edilmesine yönelik bir takım perde arkası hareketlerle ateşkesi bozacak bir takım girişimlerde bulunduklarını da biliyoruz. Bunları da yakından takip ediyoruz. Arzumuz, bu ateşkese bütün dünyanın destek vermesi ve bunun bütün Suriye sathında, terör örgütleri dışında kalıcı hale gelmesi ve bundan sonra da bir siyasi, politik çözümün hemen devreye girmesi. Bununla ilgili Türkiye bugüne kadar hep iyi niyetle ve samimiyetle çalıştı, bütün gayreti bölgenin huzur ve istikrarını sağlamaya yönelik. Bundan sonra da bu gayretleri sürdüreceğiz. Bazıları maalesef hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin bu gayretlerini görmezlikten, bilmezlikten, anlamazlıktan geldi ama baştan beri bizim duruşumuz bölgenin istikrarıdır. Türkiye olarak biz, ne Suriye'nin ne Irak'ın topraklarında gözü olan bir ülkeyiz. Bizim kesinlikle Suriye ve Irak'ın topraklarında gözümüz yok. Bizim en büyük çıkarımız Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğü ve istikrarıdır. Buna yönelik çalışmalarımızı da bir bütün olarak, devletin tüm kurumları olarak sürdürüyoruz. Bu gayretlerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz."

- "Kimse bu bölgede hayale kapılmasın"

Bir gazetecinin, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 4. ayın tamamlandığını hatırlatarak, gelinen son durumu ve terör örgütü YPG üyelerinin El-Bab'a batıdan girmeye çalıştığı iddialarını sorması üzerine Işık, söz konusu harekatın üç temel hedefinin olduğunu belirtti. Bunlardan birinin bugüne kadarki belki en vahşi terör örgütü olarak kayda geçen DEAŞ'ın Türkiye'nin sınır hattından temizlenmesi olduğunu ifade eden Işık, "El-Bab operasyonu da bu hedefin bir parçası." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenene kadar mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Bakan Işık, şöyle devam etti:

"Harekat kapsamındaki diğer bir hedefimizse ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında güvenli şekilde yaşaması için gerekli ortamın hazırlanması. Bu noktada da büyük gayret gösteriyoruz. Bir üçüncü hedefimiz ise burada, bölgede bir PYD koridorunun, kantonunun oluşmasını engellemek. Kimse bu bölgede hayale kapılmasın. Bu bölgede Kürtler bizim kardeşimizdir, Kürt kardeşlerimizin rahat yaşaması için her türlü gayreti gösteriyoruz, gösteririz ama hiçbir terör örgütünün de bölgede hakimiyet kurmasına da Türkiye olarak müsaade etmeyiz. Bu üç hedef gerçekleşene kadar bu operasyonlar sürecek."

Işık, El-Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlenmesine ilişkin bir takvim vermesinin çok doğru olmadığını dile getirerek, "Son dönemde bu noktada koalisyonun da 'destek vereceğini' ifade etmesi, Rusya Federasyonu'nun da DEAŞ'a karşı operasyon yapması, olumlu gelişmeler. Tabii ki bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyor, gerektiğinde müdahale ediyoruz. Bizim burada herkese söyleyeceğimiz şey; 'herkes aklını başına alsın.' Bölgenin huzurunu, istikrarını tehlikeye atan, zora sokan hiçbir gelişmeye Türkiye uluslararası meşruiyet çerçevesinde müsaade etmeyecek. Bu noktadaki PYD'nin her türlü hareketini yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini yineleyen Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, dost ve müttefik ülkelerimize şunu özellikle söylüyoruz; 'yılanla çuvala girilmez. Terör örgütleriyle işbirliği yaparsanız o terör örgütleri mutlaka, önünde sonunda size de döner.' Onun için hiçbir terör örgütüne bölgede hiçbir ülkenin prim vermemesi esastır. Bu noktada da muhataplarımızı sürekli uyarıyor, ikaz ediyoruz. Muhataplarımıza, 'PYD/YPG terör örgütüne verdiğiniz her desteğin Türkiye'ye karşı bir hamle olduğunu ve bunun önünde sonunda, terör örgütlerinin, çıkar çatışmasına girdiğiniz anda size de dönebileceğini bilmenizi istiyoruz' diye uyarıyoruz. Diğer her türlü gelişmeyi de yakından izleyip gerekli müdahaleleri yapıyoruz."

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Kotaya tabi tekstil ürünlerine düzenleme
YEREL

KOTAYA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE DÜZENLEME
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Resmi Gazete'de
YEREL

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE
Bakan Yılmaz'dan yeni yıl mesajı
YEREL

BAKAN YILMAZ'DAN YENİ YIL MESAJI

Başbakan Yıldırım Gaziantep'te
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM GAZİANTEP'TE
Başbakan Yıldırım, Gaziantep'te
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, GAZİANTEP'TE
Bakan Arslan, Türksat çalışanlarının yeni yılını kutladı
YEREL

BAKAN ARSLAN, TÜRKSAT ÇALIŞANLARININ YENİ YILINI KUTLADI
Bakan Arslan'dan TBMM Başkanı Kahraman'a ziyaret
YEREL

BAKAN ARSLAN'DAN TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'A ZİYARET
Başkent bin 110 kamerayla izleniyor
YEREL

BAŞKENT BİN 110 KAMERAYLA İZLENİYOR
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklik
YEREL

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedelleri
YEREL

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİ
&quot;İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı&quot;
YEREL

"İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARI"
Tersane ve tekne imal yönetmeliğinde değişiklik
YEREL

TERSANE VE TEKNE İMAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Çeklerde karekod uygulamasına ilişkin tebliğ
YEREL

ÇEKLERDE KAREKOD UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Bakan Arslan, PTT çalışanlarının yeni yılını kutladı
YEREL

BAKAN ARSLAN, PTT ÇALIŞANLARININ YENİ YILINI KUTLADI
Venezuela'da 6 siyasi mahkum salıverildi
YEREL

VENEZUELA'DA 6 SİYASİ MAHKUM SALIVERİLDİ
Bakan Çelik'ten Kahraman'a ziyaret
YEREL

BAKAN ÇELİK'TEN KAHRAMAN'A ZİYARET
Ürdün'ün Esed rejimiyle ilişkileri
YEREL

ÜRDÜN'ÜN ESED REJİMİYLE İLİŞKİLERİ
Zorunlu Deprem Sigortası tarife tebliğinde düzenleme
YEREL

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE TEBLİĞİNDE DÜZENLEME
Yıldırım, El Bab'da yaralanan askerleri ziyaret etti
YEREL

YILDIRIM, EL BAB'DA YARALANAN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
TPE 2017 ücret tarifesi belirlendi
YEREL

TPE 2017 ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

Maliye Bakanı Ağbal'dan Kahraman'a ziyaret
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN KAHRAMAN'A ZİYARET
Adalet Bakanı Bozdağ:
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ:
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi
YEREL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ
CMK gereğince görevlendirilen müdafilere yapılacak ödeme
YEREL

CMK GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİLERE YAPILACAK ÖDEME