Hisarcıklıoğlu'ndan yeni yıl mesajı

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ANKARA (AA) - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin umutlarını yaralamaya çalışanlara karşı millet olarak, dünya görüşü ne olursa olsun bir ve beraber olduklarını, yan yana, omuz omuza durduklarını belirterek, "Şundan eminiz ki ülkemizin geleceğine, iyiye, doğruya, güzele dair hayallerimiz, ümitlerimiz her türlü karanlığı yok edecek kadar büyük ve güçlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında gelecek yılın huzur ve bereket getirmesine yönelik dileklerini ileten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın zor günlerden geçtiğini anımsattı. Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2017'de huzur hakim olsun. Dünyanın her yerinde barış olsun. Bizler için canını feda eden aziz şehitlerimizin çocuklarına, daha yaşanabilir bir dünya kalsın. Bütün çabamız, gayretimiz bunun için. Ekonomide de yapılacak reformlarla birlikte inşallah daha güzel günlere ulaşacağız. Biz iş dünyası olarak yarınlardan umutluyuz.

Geride bıraktığımız yılda, terörün canlarımıza kıydığı, kötü günler yaşadık. Ancak dik duruşumuzu, mücadele azmimizi ve gelecekle ilgili hedeflerimizi hiç değiştirmedik. Devletimiz hepsinin üstesinden gelecek güce sahiptir. Umutlarımızı yaralamaya çalışanlara karşı da millet olarak, dünya görüşümüz ne olursa olsun, bir ve beraber olduk, yan yana, omuz omuza durduk. Şundan eminiz ki, ülkemizin geleceğine, iyiye, doğruya, güzele dair hayallerimiz, ümitlerimiz her türlü karanlığı yok edecek kadar büyük ve güçlüdür. 2017'nin birbirimizi daha fazla anlayabildiğimiz, daha çok sevebildiğimiz, hoşgörüyle ve başarılarla dolu olmasını arzu ediyor, Türk iş dünyası adına herkese sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum."