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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu Dağı'nda kar yağışı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:36

BOLU (AA) - TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah etkisini artırdı.

TEM otoyolunun, Dağkent viyadükleri, Abant Gişeleri, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Dağı viyadükleri ile D-100 karayolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polis Evi, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar yağışı ile kar kalınlığı 30 santimetre oldu.

Karayolları ekipleri bölgedeki kar yağışı yüzünden araçların yolda kalmaması ve trafik kazalarının yaşanmaması için güzergahta sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri, hatalı sollama, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.


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