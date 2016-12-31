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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Bodrum'da trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:38

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, yılın çeşitli dönemlerinde meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MOBESE sistemi kameralarına 2016'da yansıyan bazı trafik kazalarının görüntüleri, basın mensuplarıyla paylaşıldı. Kamera kayıtlarında, kazalara, genelde kurallara uymayan ve dikkatsizce seyreden sürücülerin neden olduğu dikkati çekti.

Görüntülerde, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Lise Kavşağı istikametinde seyreden bir motosiklet, kavşaktan yola çıkan başka bir otomobille çarpışıyor. Kazada, hızla otomobile çarpan motosikletteki iki kişinin yola savrulduğu, uzun süre ayağa kalkamadıkları ve çevreden gelen vatandaşların onlara yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Aynı kavşaktaki başka bir kazada ise karşı yönden hızla gelen bir midibüs, kavşaktan yola çıkmaya çalışan hafif ticari araca çarpıyor. Kazada araçlarda hasar meydana geliyor.

Gümbet Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçen bir otomobil o sırada yola çıkmaya çalışan kapalı kasa bir minibüsle çarpışıyor. Görüntülerde, minibüsün çarpmanın şiddetiyle otomobili önüne alarak orta refüje doğru sürüklediği görülüyor.

Umurça Mahallesi'ndeki kazada da hafif ticari araçla bir motosikletin karşılıklı trafik ışıklarında beklediği, yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden hafif ticari aracın karşı yönden gelen motosikletin üzerine doğru giderek çarptığı kameralara yansıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kazada, karşı yönden gelen cipin, bir anda karşı şeride geçmeye çalıştığı, bu sırada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştığı görülüyor. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletteki bir çocuğun yola savrulduğu görüntülere yansıyor.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı'nda meydana gelen kazada da hızla seyreden yolcu otobüsünün, kavşaktan yola çıkmaya çalışan motosiklete çarptığı, çarpmanın şiddetiyle motosikletteki iki kişinin metrelerce sürüklenmeleri kameralarca kaydediliyor.

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