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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Milli Savunma Bakanı Işık Şırnak'ta

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:00

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Şu ana kadar 9 bin 500'ün üzerinde terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi ve terör örgütü adeta beli kırılma noktasına geldi. Bence bu terör örgütünün beli kırılmıştır. Bundan sonra bu mücadele de tavizsiz şekilde sürecektir." dedi.

Bakan Işık, Şırnak Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar ve gelinen noktaya ilişkin sorusu üzerine Işık, terör örgütünün Ceylanpınar'da yatağındaki iki polisi hunharca şehit etmesinin ardından operasyon sürecinin başladığını hatırlattı.

Söz konusu süreçte terör örgütüne çok ağır bir darbe vurulduğunu ifade eden Işık, "Şu ana kadar 9 bin 500'ün üzerinde terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi ve terör örgütü adeta beli kırılma noktasına geldi. Bence bu terör örgütünün beli kırılmıştır. Bundan sonra bu mücadele de tavizsiz şekilde sürecektir." diye konuştu.

Bakan Işık, terörle mücadelenin örgütün çekmeye çalıştığı tuzağa düşmeden devam edeceğini belirterek, halka şefkat elini uzatmayı ama terör örgütüne de devletin kahhar gücünü göstermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Bölge halkının milletin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Işık, şunları söyledi:

"Duygusal bağlarımız çok güçlü. Bunları bütün kritik süreçlerde gördük. Devlet olarak halkımızın ihtiyaçlarını sonuna kadar gidermek için gayret ederken terörün adeta bu bölgeyi esir almaması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bir taraftan terörle, teröristle mücadeleyi amansız bir şekilde sürdürürken, diğer taraftan bölgemizin yaşanabilir, ekonomik açıdan da çok güçlü noktaya gelmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya bölgenin kalkınması için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Allah'a şükürler olsun halkımız da bu gayretleri görüyor, takdir ediyor. Ben önümüzdeki dönemde terörle mücadelenin bölge halkının da desteğiyle daha da başarıya ulaşacağına inanıyorum."

Buradaki askerin, polisin, jandarmanın, güvenlik güçlerinin, köy korucularının özellikle çok büyük bir mücadele verdiklerini, büyük gayret sarf ettiklerini anlatan Işık, "Bu sayede de bölge, her geçen gün daha güvenli hale geliyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İçeride ve dışarıda Türkiye'ye tehdit teşkil edecek her türlü yapıyı kesinlikle etkisiz hale getirmekte kararlıyız." dedi.

- "Şırnak halkı teröre karşı çok güçlü bir duruş sergiledi"

Geceyi Şırnak'ta Mehmetçikle beraber geçirdiğini, üs bölgesini ziyaret ettiğini hatırlatan Bakan Işık, Milli Savunma Bakanlığı görevine geldikten sonra ilk defa Şırnak'a ziyarette bulunduğunu söyledi.

Daha önce terör örgütünce çukurlar açılan Şırnak'ta başta halkın karşı durması ve güvenlik güçlerinin mücadelesiyle teröristlerin sökülüp atıldığını anımsatan Işık, sonrasında kentin yeniden yapılandırma sürecine girdiğini bildirdi.

Kentin hızlı bir şekilde yeniden yapılandığını ifade eden Işık, "Şırnak halkının bu ülkenin, milletin değerlerine ne kadar sahip olduğunu şu geçtiğimiz süreçte çok net olarak gördük. Şırnak halkı teröre karşı çok güçlü bir duruş sergiledi ve terör örgütünün buralarda barınmasını engelledi. Biz de şimdi devlet, hükümet olarak Şırnak'ı yeniden imar edip çok daha güzel, güçlü ve geleceğe çok daha güvenle bakan bir Şırnak oluşturmak için çalışıyoruz." dedi.

Bakan Işık, buna yönelik ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Şırnak gibi güzel bir şehrin en kısa zamanda cazibe merkezi haline gelmesine yönelik temennisini ifade etti.

Bölgenin yatırım merkezi haline gelmesine yönelik hükümetin, cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım programını açıkladığını anımsatan Işık, "Şırnak'tan bütün yatırımcılarımıza çağrıda bulunuyorum, gelin Şırnak'a yatırım yapın, Şırnak'ta üretim yapın. Devletimiz, buradaki yerel yöneticilerimiz size her türlü kolaylığı sağlayacaklar. Türkiye'nin en genç illerinden biri Şırnak. Burada genç nüfusumuz, çalışkan insanımız var. Potansiyelimiz yüksek. Türkiye'de üretim yapmak için en güzel yerlerden biri Şırnak." diye konuştu.

Bakan Işık, Şırnak'ın terör ve şiddetle değil, üreten yapısı, tarihi, turizmi, kültürü ile anılmasına yönelik temennisini de sözlerine ekledi.

(Bitti)

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