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MERSİN (AA) - Mersin'deki sel nedeniyle debisi yükselen dereye otomobilleriyle düştükten sonra cesetleri bulunan Serkan (34) ve Fatma (25) Genç çifti, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kentte perşembe günü etkili olan yağışların beraberinde getirdiği sel sırasında merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki çiftin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu Morgundan alınarak Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Serkan Genç'in annesi Sevim Genç, "Gençliğini yaşayamadan, ekmek kapısında öldüler. Bir değil, ah iki değil hangisine yanayım." dedi.

Yakınlarının yardımlarıyla ayakta durabilen Fatma Genç'in annesi Nadire Kırmızı da ağıt yakarak, uzun süre gözyaşı döktü.

Babaevinde helallik alınmasının ardından genç çift için Arpaçsakarlar Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Genç çiftinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından cenazeler defnedildi.

Kentte etkili olan yağışın beraberinde getirdiği sel nedeniyle Serkan ve Fatma Genç çifti ile kızları 4 yaşındaki Miray ile yakınları 25 yaşındaki Sultan Uncu'nun içerisinde bulunduğu otomobil, Yalınayak deresine düşmüş, çiftin cesetlerine ulaşılırken, kızları ile yakınları bulunamamıştı.

Çiftin, kızlarını kreşe bırakmak ve ardından işe gitmek için yola çıktığı öğrenilmiş, arama çalışmalarında araç bulunmuş ama küçük çocuk ile Uncu'ya ulaşılamamıştı.



