Sahil Güvenlik Komutanlığının faaliyetleri

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ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Akdeniz'de yürütülen faaliyetler kapsamında, 23-30 Aralık tarihleri arasında 373 göçmen ve 11 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının göçmenlere yönelik mücadelesi hakkında bilgi verildi.

Aralıksız yürütülen göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 23-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen 4 göç olayında 373 düzensiz göçmen ve 11 göçmen kaçakçısının karasularda yakalandığı belirtilen açıklamada, "Gerçekleşen 4 göç girişiminin ikisinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilmiş, yüzer ve uçar unsurlar tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde 102 düzensiz göçmen, denizden sağ olarak kurtarılmıştır." denildi.

Göç faaliyetlerinin Fethiye, Bodrum, Manavgat ve Ayvacık bölgelerinde yoğunlaştığı vurgulanan açıklamada, söz konusu tarihlerdeki faaliyetlerde 31 sahil güvenlik botu, 7 Sahil Güvenlik ve Emniyet Timi (SAGET), bir Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi ve 8 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 24 saat 20 dakika seyir yapıldığı, 12 helikopter ve 4 uçak sortisi ile de toplam 34 saat 55 dakika uçuş gerçekleştirildiği bildirildi.

Ayrıca 6 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından da 420 saat görev gerçekleştirildi.