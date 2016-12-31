31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yurtta kış

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:29

ÇANKIRI (AA) - Çankırı ve Kastamonu'da kar nedeniyle 355 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Çankırı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Ilgaz'da 15, Kurşunlu'da 15, Çerkeş'te 3, Orta'da 7 ve Atkaracalar'da 5 olmak üzere 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolları ulaşıma açmak için ekipler, 25 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da ise merkezde 50, Ağlı'da 8, Araç'ta 13, Bozkurt'ta 11, Cide'de 29, Devrekani'de 25, Hanönü'de 5, Seydiler'de 6, Taşköprü'de 12, Daday ve Tosya'da 31, Çatalzeytin, İnebolu ve Doğanyurt'ta 10'ar, Şenpazar ve Pınarbaşı'da 7'şer, İhsangazi, Azdavay ve Küre'de 15'er olmak üzere 310 köy yolu kapalı bulunuyor.

Yolları ulaşıma açmak için ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Köpeklerden kaçarken çarptığı demir korkuluk boynunu kesti
YEREL

KÖPEKLERDEN KAÇARKEN ÇARPTIĞI DEMİR KORKULUK BOYNUNU KESTİ
Rektör Vekili Aydınlı Karatekin Üniversitesi'ne veda etti
YEREL

REKTÖR VEKİLİ AYDINLI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ'NE VEDA ETTİ
Ilgaz'daki otellere yılbaşı ilgisi
YEREL

ILGAZ'DAKİ OTELLERE YILBAŞI İLGİSİ
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ