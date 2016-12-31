Yurtta kış

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı ve Kastamonu'da kar nedeniyle 355 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Çankırı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Ilgaz'da 15, Kurşunlu'da 15, Çerkeş'te 3, Orta'da 7 ve Atkaracalar'da 5 olmak üzere 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolları ulaşıma açmak için ekipler, 25 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da ise merkezde 50, Ağlı'da 8, Araç'ta 13, Bozkurt'ta 11, Cide'de 29, Devrekani'de 25, Hanönü'de 5, Seydiler'de 6, Taşköprü'de 12, Daday ve Tosya'da 31, Çatalzeytin, İnebolu ve Doğanyurt'ta 10'ar, Şenpazar ve Pınarbaşı'da 7'şer, İhsangazi, Azdavay ve Küre'de 15'er olmak üzere 310 köy yolu kapalı bulunuyor.

Yolları ulaşıma açmak için ekipler, çalışmalarına devam ediyor.