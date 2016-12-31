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Başbakan Yıldırım, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle ...
31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:33
Başbakan Yıldırım, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz.
Ülkemiz, 2017 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı