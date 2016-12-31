Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: (1)

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ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İnşallah yarından itibaren (demiryolu) sektörde tamamen altyapı ve taşımacılık birbirinden ayrılmış, serbest piyasa şartlarında rekabet edebilir, yeni taşımacıların da bu sektörde aktör olabileceği uygulamayı başlatmış olacağız." dedi.

Arslan, TCDD Kule Restoran'da düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığının 2016 faaliyetlerini değerlendirdi, 2017 hedeflerini açıkladı.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini yaşadığını hatırlatan Arslan, bu süreçte milletin milli iradeye sahip çıkarak bütün dünyaya çok önemli bir ders verdiğini söyledi. "2016 zor bir yıldı, mücadele yılıydı." ifadesini kullanan Arslan, Türkiye'nin mücadelesini gerek içeride gerek dışarıda devam ettirdiğini ve ettireceğini belirtti.

Arslan, Türkiye'nin kalkınmasının, büyümesinin, ülkenin 2023, 2053, 2071 hedeflerine yürümesinin olmazsa olmazının, ulaşımı, erişimi kolaylaştırmak, ulaştırma altyapı projelerinden taviz vermeden kalkınmayı sağlamak olduğunu ifade etti.

AK Parti hükümetleri olarak 14 yılda ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında yaptıkları yatırımların miktarının 319 milyar 800 milyon lira olduğunu bildiren Arslan, "2016'da da yine yatırımlara ara vermeden, hız kesmeden devam ettiğimizin göstergesi, biz bakanlık olarak 26,5 milyar liralık yatırım yaptık, sadece kamu tarafı. 2017'de de daha başlangıç ödeneğimiz 25 milyar 600 milyon lira ki, bunun çok üzerine çıkacağımız herkesin malumu." dedi.

Bütün projeleri, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın öneminin farkında olarak ve bunun hakkını vererek planladıklarını anlatan Arslan, "Özellikle ulaştırma ana planı hazırlıyoruz ki 2017 yılında tamamlanacak, biz bundan sonraki çalışmalarımızı gerek bu ana plan, gerek kalkınma planları çerçevesinde yürütüyor olacağız." şeklinde konuştu.

Lojistik master plan çalışmasını da bitirmek üzerinde olduklarını belirten Arslan, bu çalışmanın tamamlanmasıyla, bütün ulaştırma koridorlarında taşımacılıktan lojistiğe geçmiş olacaklarını söyledi.

- "Bölünmüş yollarla 16,8 milyar lira tasarruf sağladık"

Sektörler itibarıyla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Arslan, şöyle devam etti:

"Bu yıl karayolları sektöründe harcadığımız para 18 milyar 300 milyon lira. Özellikle 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol, bugün itibarıyla 25 bin 197 kilometre oldu .Yani 19 bin kilometrenin üzerinde biz bölünmüş yol eklemiş olduk. Bu sene 3 bin 613 kilometre bölünmüş yolda çalışmaya devam ettik ve 2016'da 917 kilometre bölünmüş yol bitirdik. Bölünmüş yollar sayesinde ülkemizde bir yılda yakıt, zaman ve dolaylı etkileri anlamında sağladığımız tasarruf 16,8 milyar lira. Neredeyse yaptığımız yatırım kadar bir tasarruf sağlamış durumdayız. Bölünmüş yolların şu anki mevcut ağımıza oranı yüzde 37, ancak buna rağmen trafik hareketliliğini düşündüğümüzde bölünmüş yollar toplam trafiğin yüzde 80'ini oluşturuyor."

Kaza yerinde ölüm oranına bakıldığında, artan trafik hareketliliği ve araç sayısı da dikkate alındığında yüzde 62 azalma sağlandığına dikkati çeken Arslan, "100 milyon taşıt/kilometre başına 5,72 olan ölüm oranı 2,17'ye düşmüş durumda. Elbetteki hedeflerimiz bunu daha da aşağıya çekmek." dedi.

Arslan, bu yıl 2 bin 86 kilometre sıcak asfalt, 10 bin 159 kilometrede de sathi kaplama yaptıklarını bildirdi.

- Avrasya Tüneli'nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne

Yaklaşık 3,5 milyar dolara mal olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve onun bağlantı yolları da dahil 215 kilometrelik otoyolu hizmete sunduklarını anımsatan Arslan, İstanbul-İzmir otoyolunun çok önemli bir parçası olan Osman Gazi Köprüsü ve 58,5 kilometre otoyolu da bu sene hizmete açtıklarını dile getirdi.

Bakan Arslan, "Orhangazi'yi Bursa'ya, İzmir'i de Kemalpaşa ayrımına bağlayacak otoyol çalışmalarını da ki toplam 46 kilometredir, bunu da bitirdik. İnşallah ocak ayında bunu da hizmete sokmuş olacağız. Avrasya Tüneli'ni de 20 Aralık'ta hizmete soktuk. Bu da 2016'da bitirilen önemli projelerden biri." dedi.

Arslan, karayolu sektöründe 346 kilometre tünel uzunluğuna ulaşıldığını ifade etti. 2016'da 82 kilometre uzunluğunda 28 tünel bitirdiklerini, şu an 92 adet 307 kilometrelik tünel çalışmasının da sürdüğünü anlatan Arslan, bunlardan en önemlilerinden birinin geçen günlerde açılan Ilgaz Tüneli olduğuna dikkati çekti. Arslan, bu tünelin 11 kilometrelik uzunluğuyla şu an Türkiye'de hizmette olan en uzun tünel olduğunu vurguladı.

Bakan Arslan, 14 kilometrelik Ovit Tüneli'nin inşaatının bittiğini, ışığın görüldüğünü, donanım çalışmalarının ise devam ettiğini belirterek, Gümüşhane'yi Trabzon'a bağlayacak olan Zigana Tüneli'nde de inşaatın sürdüğünü kaydetti. Arslan, "Antalya ile Mersin arasındaki Akdeniz Sahil Yolu'nun tamamlayıcısı olan projede de 23 adet çift tüpte, 4 adet tek tüpte, 5 bin 340 metre uzunluğunda 15 adet viyadükte olmak üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Orayı da yaklaşık 26 kilometre kısaltmış olacağız." diye konuştu.

Türkiye'deki köprü uzunluğunu 520 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Arslan, 2016'da 55 kilometre köprü yaptıklarını, 65 kilometre uzunluğunda 431 köprüde de çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Çevreye duyarlı bir yaklaşımla, karayolu güzergahlarında ağaçlandırma yaptıklarına işaret ederek, "14 yılda yaptığımız ağaçlandırma 36 milyon ağaç. Sadece 2016'da 3 milyon 100 bin ağaç diktik." ifadesini kullandı.

Kara ulaştırmasında 35 milyon aracı denetlediklerini belirten Arslan, denetim istasyonu sayısını 96'ya çıkardıklarını, bundan sonra denetimleri daha da artıracaklarını bildirdi.



- Demiryolu sektöründe serbest piyasa dönemi başlıyor



Arslan, demiryolu sektöründe bu sene yaptıkları yatırım miktarının 6 milyar 900 milyon lira olduğunu ifade ederek, "2017'de demiryolu sektöründe bu yıl harcadığımız paranın üzerinde bir harcama öngörüyoruz. Toplam demiryolu uzunluğumuz bugün itibarıyla 12 bin 532 kilometreye erişmiş durumda ve biz bu sene 884 kilometre yeni sinyalli hat yaparak, bu hat uzunluğunu 5 bin 462 kilometreye çıkardık. Elektrikli hat uzunluğumuzu da 496 kilometre yeni elektrikli hat yaparak 4 bin 350 kilometreye çıkardık. Özellikle 10 bin kilometreye yakın demiryolu hatlarımızı tamamen yeniledik." şeklinde konuştu.



Ankara Yüksek Hızlı Tren Garını hizmete açtıklarını anımsatan Arslan, kent içi ulaşım dahil 177 milyon yolcu taşıdıklarını bildirdi.



Arslan, bu sektörde lojistik merkezi sayısını da 7'ye çıkardıklarını, 5 lojistik merkezi inşa çalışmasının da devam ettiğini, bu sene 390 kilometre demiryolu hattını yenilediklerini belirtti.



Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, Bursa-Bilecik Yüksek Hızlı Tren hatlarında da çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Arslan, bu bölgelerde işe başlamadıkları kesimin kalmadığını ifade etti.



Konya-Karaman hızlı tren hattını da tamamladıklarını, şimdi elektrikli ve sinyalli hale getirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Arslan, "Başkentray yüzde 21 seviyelerine geldi. Adana-Mersin arasında hızlı tren hattı da yüzde 85 seviyelerine geldi." dedi.



Arslan, Karaman-Ereğli-Ulukışla, Adana-İncirlik-Toprakkale hızlı tren hattı çalışmalarına başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bakü-Tiflis-Kars Türkiye'nin çok önemsediği bir proje, bu projede de yüzde 85 seviyelerine gelmiş olduk. Anadolu ve Avrupa yakasındaki banliyö hatlarının metro standartlarına getirilmesi ve Marmaray ile entegrasyonu çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca İstanbul'da Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı ve Sabiha Gökçen-Kaynarca hatlarında da çalışmalarımız sürüyor. Demiryolu sektöründe 2016'da yaptığımız bence en önemli iş demiryollarının altyapısının ve taşımacılığın birbirinden ayrılması, sektörün havacılıkta olduğu gibi serbestleştirilmesi, rekabetin oluşturulması ve büyümenin önünün açılması adına yapılması gereken bütün düzenlemeler yapıldı ve inşallah yarından itibaren artık sektörde tamamen altyapı ve taşımacılık birbirinden ayrılmış, serbest piyasa şartlarında rekabet edebilir, yeni taşımacıların da bu sektörde aktör olabileceği uygulamayı başlatmış olacağız. Ben bunu çok önemsiyorum."

(Sürecek)