Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin'de, yağışların beraberinde getirdiği selin ardından özçekim yaparken denize düştüğü ileri sürülen üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ı (19) arama çalışmaları devam ederken, acılı aile bölgeyi bir an olsun terketmiyor.

Yılmaz'ın yakınları, bölgedeki yürütülen arama çalışmalarını gözü yaşlı takip ediyor.

Soner Yılmaz'ın annesi Songül Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim gördüğünü ve kar yağışından dolayı okul tatil olunca Mersin'e geldiğini söyledi.

Oğluyla en son olay sabahı görüştüğünü aktaran anne Yılmaz, "Kahvaltısını yapıp çıktı evden. Bana sürpriz yapmıştı. Salı günü sabah geldi. Kardan dolayı üniversitesi tatil edilmişti. Arkadaşlarıyla kafede oturuyor, sonra buraya geliyor. Normalde buraya gelmez." dedi.

Yılmaz, oğlunun denize düştüğünü öğrenince hemen olay yerine geldiğini anlatarak, o günden bu yana beklediklerini söyleyerek, bölgedeki iskelede benzer olayların yaşanmaması için tedbir alınmasını istedi.

- "Umudumu kaybettim ben"

Soner Yılmaz'ın kardeşi Caner Yılmaz da Bingöl'de okuduğunu, haberi alır almaz otobüse binip Mersin'e geldiğini belirtti.

Olayı ailesinden duyduğunu dile getiren Yılmaz, üzüntülü olduğunu, ayakta durmaya çalıştığını söyledi.

Arama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Helikopterle arama çalışması başladı. Bir tane de Antalya'dan gelecekmiş. Dalgıçlar daldı. Dalga çok sert olduğu için 10 dakikadan fazla kalamadı. Eldivenleri parçalanmış onların da. Helikopterle arıyorlar şimdi de. Yetkililer ellerinden geldiklerini yaptıklarını söylüyorlar. Biz de onlara güveniyoruz. Benim pek ümidim kalmadı. Cesedinin en kısa zamanda bulunmasını istiyorum. Umudumu kaybettim ben. Cesedini bulup, mezarının belli olmasını istiyorum. Annem, babam akıllarını yitirecek. Kendi kendilerine konuşuyorlar. Bu çok kötü bir durum. Tek destekçileri ben olmaya çalışıyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum. En son bir ay önce görmüştüm."

Kardeşinin yanındaki arkadaşından olay hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Yılmaz, "Onun anlattığına göre kardeşimin arkası denize dönükmüş. Dalga kardeşimi alıp ileri götürüyor. Yüzerek gelip iskelenin ayaklarını tutunuyor. 10-15 dakika iskelenin orada kalmış. Arkadaşından başka yardım eden olmamış. Millet kamera ile çekmeye başlamış sadece." sözlerine yer verdi.



