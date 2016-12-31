AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Tutulmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğrafa oy verdi.

Fotoğrafları inceleyen Tutulmaz, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan", yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Anneler Günü" ve spor kategorisinde de Elif Öztürk'ün "Fenerbahçe-Kızılyıldız-Telekom maçı" adlı fotoğrafı seçti.

Tutulmaz, yarışmada fotoğrafları yer alan tüm muhabirleri kutladığını belirterek, AA'nın objektif ve kamuyu doğru şekilde bilgilendirme noktasında yürüttüğü habercilik anlayışının önemli olduğunu söyledi.

Tüm fotoğrafların güzel olduğunu ifade eden Tutulmaz, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandığını fakat tüm fotoğrafların ülke, insan ve toplumsal yaşama dokunduğunu belirtti.

