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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "İçeride ve dışarıda ülkemiz üzerinde operasyon düşünenler Türkiye'yi zaafa uğratamayacak. Bu düşüncede olan, aklının ucundan bile geçirmeye tevessül edenler gerekli karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Işık, yayımladığı yeni yıl mesajında, Türkiye'nin gerek içeride, gerekse yurt dışında çok önemli olaylara ve farklı gelişmelere sahne olan bir yılı geride bıraktığına işaret etti.

Demokrasi ve özgürlük anlayışı, kalkınma ve refah parolasıyla 2023 hedeflerine ilerleyen Türkiye'nin 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Işık, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde demokrasiye sahip çıkan milletimizin dik duruşuyla sonuçsuz kalan bu darbe girişiminin ardından, bir daha bu tür kalkışmaların yaşanmaması için bakanlığımız da pek çok adım attı.

Bir yandan darbe girişimine kalkışan şerefli Türk ordusu içerisine sızmış hain FETÖ mensuplarıyla mücadelemizi sürdürürken, diğer yandan bakanlığımızı yeniden yapılandırma yoluna gittik, sivil-asker birlikte çalışma esasına dayanan yeni bir yapı oluşturduk. Diğer yandan da ülkemizin savunma gücünün artırılması ve modernleşmesi için savunma sanayiindeki atılımlarımız da sürüyor, özgün ve yerli üretim anlayışıyla ordumuzun gücüne güç katıyoruz. 2017 yılında da yeni projelerimizle milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Herkes emin olsun ki, Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle aşamayacağımız hiçbir bir sorun yoktur."

- "Türkiye, dünyada da bir istikrar ve güç merkezi olacak"

Bakan Işık, daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk, daha fazla adalet, daha fazla refah için çaba ve gayretlerinin süreceğini vurgulayarak, "İçeride ve dışarıda ülkemiz üzerinde operasyon düşünenler Türkiye'yi zaafa uğratamayacak. Bu düşüncede olan, aklının ucundan bile geçirmeye tevessül edenler gerekli karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, Başbakan Binali Yıldırım'ın rehberliği, hükümetin kararlılığı ve milletin desteğiyle umutla yarınlara yol almaya devam edileceğini aktaran Işık, "Türkiye, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabasını yeni başarılarla taçlandırdıkça da sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgesinde ve dünyada da bir istikrar ve güç merkezi olacak." açıklamasında bulundu.

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Türkiye'nin bekası, birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andığını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Ülkemizin savunması için karada, denizde, havada, en zor şartlarda ve iklim koşullarında bile gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle, üstün görev bilinciyle vazifelerini yerine getiren kahraman ordumuzun her bir personelinin, emekli mensuplarının ve değerli aile bireylerinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum. 2017'nin milletimiz ve tüm insanlık için huzur, adalet, barış, refah ve istikrar getirmesi dileklerimle."







