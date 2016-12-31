Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde selden etkilenen çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu bin 783 kişinin okul, cami, spor salonu ve Milli Eğitim Müdürlüğü yurtlarına yerleştirildiği bildirildi.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Kaymakamlık binasında oluşturulan kriz masasında yetkililerle toplantı yaptı.

Ünal, buradaki konuşmasında, yağışların devam etme ihtimaline karşın alınan tedbirlerin pazartesiye kadar aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

Son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığını vurgulayan Ünal, ilçede ovadaki tarım arazilerinin büyük bölümünün sular altında kaldığını ifade etti.

Oluşturdukları hasar tespit komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü, bunun yanında vatandaşlardan gelen hasarlara ilişkin başvuruları da aldıklarını kaydeden Ünal, "Çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu bin 783 kişi okul, cami, spor salonu ve Milli Eğitim Müdürlüğü yurtlarına yerleştirildi. Hepsine battaniye ve gıda yardımı yapıldı." dedi.

Ünal, selden etkilenen kişilerin yerleştirildiği okulların pazartesi günü tatil edileceğini bildirdi.

Yükselen sulardan dolayı mahsur kalan 24 kişinin kurtarıldığını da belirten Ünal, Berdan Irmağı'nın taştığını ve suların ekili tarım alanlarına aktığını ancak yapılan çalışmalarla ırmağın kontrol altına alındığını sözlerine ekledi.