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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:24

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlar, emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, yayımladığı yeni yıl mesajında, Türkiye'nin 2017'de emin adımlarla yoluna devam edeceğini belirtti. Yeni yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu bütün vatandaşlarla paylaştığını ifade eden Yıldırım, 2017'nin bütün insanlık için huzur, barış, refah ve istikrar getirmesini temennisinde bulundu.

Şehitlere Allah'tan rahmet, millete de metanet dileyen Yıldırım, bölgesel ve küresel önemi her geçen gün arttan Türkiye'nin zengin imkanları ve muazzam potansiyeliyle büyük atılımlara imza attığını vurguladı.

Milletin hayat standartlarını ve devletin itibarını artırmak için 14 yıldır gösterilen gayretlerin olumlu neticeler verdiğini belirten Yıldırım, ülkenin evrensel ölçülerde bir demokrasiye doğru hızla ilerlediğini ifade etti.

Yıldırım, Türkiye'nin her köşesinde yatırımların devam ettiğine dikkati çekerek, 2016'da "Türkiye'nin parlak geleceğinin nişanesi" olarak nitelendirdiği Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Avrasya ve Ilgaz İstiklal tünelleri gibi dev eserleri tek tek hayata geçirdiklerini aktardı.

Dev projelerle Türkiye'yi medeniyet yarışında daha ileri noktalara taşıdıklarının altını çizen Yıldırım, köprülerle kıtaları ve gönülleri birleştirerek milli birlik ve bütünlüğü güçlendirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin imkan ve kaynaklarını ülkeye kazandırdıklarına dikkati çeken Başbakan Yıldırım, sahip olunan tarihi mirası koruyarak ve cumhuriyetin değerlerini savunarak Türkiye'yi demokrasiyle kalkındırdıklarını vurguladı.

- "Terörü bertaraf edeceğiz"

Binali Yıldırım, mesajına şöyle devam etti:

"Darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlar, emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz. Ülkemiz, 2017 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir. Demokratik istikrarı, hukuk düzenimizi ve ülkemizin güvenliğini gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliği, muhalefet partilerimizin el birliği ile toplumsal dayanışmayı daha çok büyütecek ve terörü bertaraf edeceğiz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine asla halel getirmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe, inanıyorum ki, ülkemizin hukukuna, kardeşliğimize ve demokrasimize yönelebilecek her türlü tehdit bertaraf olmaya mahkum olacaktır."

- "Anayasa değişikliği ile ülkemiz ve demokrasimiz çok daha güçlü olacak"

2017'yi üreterek, çalışarak en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Yıldırım, "Anayasa değişikliği ile ülkemiz ve demokrasimiz çok daha güçlü olacak. Sınırlarımızı korumakta bir an bile fedakarlıktan kaçınmayacağız. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"2017'de sosyal adalete, refah ve ekonomik kalkınmaya daha çok odaklanacağız. Türkiye, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabasını yeni başarılarla taçlandırdıkça sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgesinde ve dünyada da bir istikrar ve güç merkezi olacak. Dünyadaki ve bölgemizdeki kritik gelişmelerden dolayı barışçı rolü daha çok anlaşılan Türkiye, insanlık onurunu yükseltmek için küresel ve bölgesel barışın tesisinde sorumluluk üstlenmeye devam edecektir."

Türkiye'nin ufkunun geniş, önünün açık, yarınlarının umut dolu, geleceğinin de aydınlık olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin yıldızı daha da parlayacak, bütün dünya ülkemizin, milletimizin başarılarını konuşacaktır." ifadesini kullandı.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Yıldırım, 2017'nin ülke, millet ve bütün insanlık için barış, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini diledi.



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