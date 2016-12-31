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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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"Dünyanın enstrümanı" Gaziantep'te sergilendi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:27

GAZİANTEP (AA) - Koleksiyoner Cavit Polat tarafından 40 ülkeden toplanan üflemeli, vurmalı ve telli 250 müzik aletinin bulunduğu "Dünya Müzik Enstrümanları" sergisine Gaziantepli sanatseverler ilgisi yoğun oldu.

Orta Doğu'dan Balkanlara, Afrika'dan Avrupa'ya 40 farklı ülkeden yöresel müzik enstrümanlarının tanıtıldığı sergi, Gaziantep Sanat Merkez'inde 15 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Vatandaşların merakla takip ettiği sergide, antika olmalarına rağmen halen kullanılabilen müzik aletleriyle geçmiş dönemlere ait taş plak ve müzik kutuları büyük beğeni topladı.

Sergi koordinatörü Cansu Ulukuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri serginin beklenenden fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Gaziantep'te ilk defa sergi düzenlediklerini aktaran Ulukuş, "Farklı bir sergi görmek insanlara değişik geldi. Fazla ilgiden dolayı serginin süresini bir hafta daha uzattık." dedi.

İnsanların ilgisinden çok memnun olduklarını dile getiren Ulukuş, şu değerlendirmede bulundu:

"15 günde bin 990 kişi ziyaret gerçekleştirdi. Sergiye gelen vatandaşlar sürekli olarak böyle farklılıklar görmek istediklerini ilettiler. Yurt dışından da ziyaretçilerimiz oldu. Onlar da kendi ülkelerindeki aletleri görmekten dolayı çok mutlu oldular. Güzel Sanatlar ve konservatuardan da hocalar büyük ilgi gösterdi. Çalışabilir durumdaki taş plak ve müzik kutularına ilgi daha fazlaydı. Cavit beyin kararına göre sergiler devam edebilir."

- "Ham sesi dinlemek çok güzeldi"

Sergiyi ziyaret eden Özge Can da etkinliğin Gaziantep için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Gezerken zamanda yolculuk yapmış gibi hissettiğini dile getiren Can, "Çok hoşumuza gitti. Devamının gelmesini diliyoruz." diye konuştu.

Can, sergilenen müzik aletlerinde eskiye yönelik tınılar olduğunu belirterek, "Bunları görünce çok duygulandım. Bu aletleri başka yerde görme şansımız yoktu Bu serginin kişilere çok şey katacağını düşünüyorum. Çalışır durumdaki müzik aletlerini çok beğendim. Özellikle taş plak beni çok etkiledi. Bu aletlerden çıkan sesle günümüzdeki sesler arasında çok büyük farklar olduğunu gördüm. Oynanmamış, ham sesi dinlemek çok güzeldi. Umarım böyle sergiler açılmaya devam eder." sözlerine yer verdi.











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