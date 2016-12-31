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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:35

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, elektrik kesintilerine neden olan arızaların giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, "Hava koşullarının normale dönmesiyle 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir. Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından son günlerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Ekiplerin 4 grup halinde toplam 164 kişiyle arızaların onarımı için aralıksız çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşullarının normale dönmesiyle 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir. Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatılmıştır. Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık birimlerimizin çalışmalarının yanında, hasarın neden kaynaklandığını tespit etmek için, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir."

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