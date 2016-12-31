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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Tapularını 23 yıl sonra alabildiler

31 Aralık 2016 Cumartesi, 14:12
Tapularını 23 yıl sonra alabildiler

ISPARTA (AA) - Eğirdir ilçesinde yapımına 23 yıl önce başlanan 480 dairenin tapuları, binalarla ilgili sorunların çözülmesinin ardından törenle hak sahiplerine verildi.

Alınan bilgiye göre, Pınar Pazarı Mahallesi'nde 450 ortaklı kurulan Pınar Pazarı Kooperatifi tarafından 1993'te, 480 dairenin yapımına başlandı. Yaklaşık 11 yıl sonra konutları tamamlanan ortaklar, dairelerine taşındı ancak arazi ve ruhsat sorunları nedeniyle hak sahiplerine tapuları verilemedi.

Bunun üzerine harekete geçen Eğirdir Belediyesi, konutların bulunduğu bölgedeki hazine ile özel kişilere ait arazileri satın aldı ve binaları ruhsatlandırdı.

Binalarla ilgili sorunların çözülmesinin ardından ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle tapular hak sahiplerine dağıtıldı.

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, törende yaptığı konuşmada, 23 yıldır devam eden süreçte mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Süreç içerisinde çeşitli sorunlar nedeniyle hem kendilerinin hem de hak sahiplerinin sıkıntı yaşadığını ifade eden Şengöl, ilgili kurumların desteğiyle sorunu çözdüklerini ve 480 dairenin tapularının sahiplerine verildiğini kaydetti.

Şengöl, söz konusu konutların zaman zaman seçim malzemesi yapıldığını ancak kendilerinin bunlara kulaklarını tıkayarak sorunların çözümü için uğraştıklarını anlattı.

Evleri tamamlandıktan yaklaşık çeyrek asır sonra tapularına kavuşan aileler mutluluk yaşadı.

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