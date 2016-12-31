Yurtta kış

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir okulun halı sahasının çatısı çöktü.

Merkez Onişibat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ndeki Tekir İlkokulu'na ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığı ile çöktü.

Hafta sonu olduğu için öğrencilerin bulunmadığı okuldaki halı saha, çökmenin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Okul idarecileri durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

- Karayolunda kontrollü geçiş

Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Tekir Mahallesi ve tüneller bölgesinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolunda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, yollarına zincir takarak devam edebiliyor.

Karayolları ekipleri de hem küreme yapıp hem de yol kenarındaki kar birikintilerini temizleyerek yolu sürekli ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

Bu arada, Tekir Mahallesi'ndeki vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin çatısındaki kar birikintilerini kendi imkanlarıyla temizliyor.