Denizlispor, iki oyuncusuyla sözleşme yeniledi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de yer alan Denizlispor, futbolcuları Cihan Özkaymak ve Asil Kaan Güler ile sözleşme yeniledi.

İkinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi günü başlayacak yeşil-siyahlı takım, uzun sakatlık döneminden sonra tekrar kadroya alınan Cihan Özkaymak ve son iki haftada ilk 11'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Asil Kaan Güler ile yeniden anlaştı.

Denizlispor, Cihan Özkaymak ile 1,5, kaleci Asil Kaan Güler ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp futbol şube sorumlusu Ali Fırat, gösterdikleri performansla başarılı bir sezon geçiren Ziya Alkurt ve Alfred Sankoh'un da sözleşmelerini uzatmak için görüştüklerini bildirdi.