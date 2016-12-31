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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da iş bırakma eylemi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 14:33

ŞANLIURFA (AA) - Siverek ilçesinde elektrik dağıtım şirketinde görevli bir grup işçi, bağlı bulundukları firmanın bazı haklarından vazgeçmelerini istediğini ileri sürerek iş bıraktı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'de (DEDAŞ) elektrik arıza, bakım işlerinde çalışan bir grup işçi, firmanın bahçesinde ateş yakarak oturma eylemi yaptı.

Grup adına açıklama yapan Bülent Karaağaç, enerji dağıtımı özelleştirilmeden önce Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'de (TEDAŞ) çalıştıklarını ve bu dönemde yemek ile yol bedeli ücretlerini almak için mahkemeye başvurduklarını söyledi.

Enerji dağıtımının özelleşmesiyle bütün haklarının ve alacaklarının DEDAŞ'a geçtiğini belirten Karaağaç, "İşi alan firma alacağımız haklardan, açtığımız mahkemeden vazgeçmemizi istiyor. Firma kar ve zararıyla ihaleyi aldığı için mahkemeden kazanacağımız hakları ödeyeceği için davadan vazgeçmediğimiz taktirde bizimle çalışmak istemediklerini belirtiyor. Ayrıca sendikaya üye olmayacağımızı söylüyorlar, yemek ve yol bedeli için açılıp kazanılan emsal davalar var, davamız şu anda Yargıtayda bir an önce bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla iş bırakma eylemi yaptıklarını aktaran Karaağaç, taleplerinin gerçekleşmemesi durumunda iş bırakma eylemlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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