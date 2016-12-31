Bursa'da ev yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 4 katlı binanın son katında çıkan yangında hasar meydana geldi.
Kemerçeşme Mahallesi Kemerçeşme Caddesi 11. Şahin Sokak'ta Cemal Piliçer'e ait 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çatıdan alevlerin yükselmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, binanın, tek dairenin bulunduğu 4'üncü katı kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.