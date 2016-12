Meclis Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kasırga ve Toptan, Güven Hastanesi'nde tedavisi süren Kahraman'ın sağlık durumu hakkında doktorundan bilgi aldı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Toptan, "Doktor arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre her şey yolunda. Sayın Başkanımız uyutuluyor biliyorsunuz ama bütün göstergeler, bütün parametreler her gün, her saat, her dakika daha iyiye gittiğini gösteriyor. Çok şükür." dedi.

Kahraman'ı sabah erken saatlerde de Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da ziyaret ettiği öğrenildi.