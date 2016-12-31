Batman'da yıl sonu değerlendirme toplantısı

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BATMAN (AA) - Batman Valisi Ahmet Deniz, "Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması bazılarını ciddi mahiyete rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Seferberlik ruhu' ile hareket etmek zorundayız." dedi.

Vali Deniz, Türkiye Petrolleri (TP) Kristal Park Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2016 yılını değerlendirdi. Deniz, 2016 yılının iyi hatıralarla anılmayacak bir yıl olduğunu söyledi.

Dünyanın bir çok yerinde özellikle ülkede kargaşaların, savaşın, gözyaşının olduğu bir yıl olduğunu kaydeden Deniz, özellikle 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından girişilen hain darbe, arkasından DEAŞ ve PKK terör örgütü saldırılarının yaşandığını anımsattı.

Terör örgütlerinin iplerinin nerede olduğunu herkesin bildiğini, ülke üzerinde örtülü bir faaliyetin bulunduğunu ancak bu örtünün iyice kalktığına dikkati çeken Deniz, Türkiye'nin her yerinde son 15-20 yıldır inanılmaz şeyler yapıldığını vurguladı.

"Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması bazılarını ciddi mahiyette rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Seferberlik ruhu' ile hareket etmek zorundayız." diyen Deniz, terörle mücadelede herkesin ortaya tavır koyması gerektiğini belirtti.

Deniz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demokrasiden güzel bir şey yok. Herkes düşüncesini ortaya koyabilir. Ama ülkeyi bölmeye yönelik şiddeti destekleyici, teşvik edici ve ülkenin birlik ve beraberliğine kast edecek şekilde olacak olursa elbette kanunlar çerçevesinde yasal herşey yapılmalı. Çünkü her toplum bunu yapıyor."

Farklılıkları bir zenginlik olarak gördüklerini dile getiren Deniz, koskoca bir cihan imparatorluğunun mirası üzerine kurulmuş bir cumhuriyetten bahsettiklerini, bin yıldır Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Çerkez'i ve bir çok mezhepten insanlarla bir arada olduklarına işaret etti.

"Terör örgütü PKK'nın İstanbul'daki çevik kuvvete hain saldırısı, Kayseri'deki askere vahşice saldırlarının amaçlarından biri Türkiye'de kendine göre Türk-Kürt iç kargaşası çıkarmaktır. Ne kadar hainlik yaparsalar yapsınlar bu millet bu oyunu gördü." diyen Deniz, hainlik yapıldıkça bu milletin kenetlendiğini dile getirdi.

Vatansız olmanın kimseye yaramadığını, Suriye'de yaşananlarının görüldüğünü ifade eden Deniz, bu milletin Çanakkale ruhu ile hareket ettiğini, ülkenin önünün açık olduğunu, güzel günlerin herkesi beklediğini anlattı.

"Sigara'yı Sende Bırak" sloganı ile kampanya başlattıklarını bildiren Deniz, kapalı mekanlarda denetimlerin artacağını kaydetti.

Vali Deniz, kamu kurum yöneticileri ile basın mensuplarının sigarayı bırakmaları konusunda telkinde bulunarak, kampanya için yazdığı şu şiiri okudu:

"Diyoruz ki sigarayı sen de bırak

Yıllardır sigarayı içiyorsun

Ne oldu zehir gibi nikotin ciğerlerine doldu

Geleceği ümitle beklerken, gül benzin sarardı soldu

Ah vah desen geri gelmiyor hayat

Yediklerin tatsız tutsuz, sanki bayat

Bunlardan ders çıkar, kaybettiğin sağlığına iyi bak

Bunlardan ders çıkar, sigarayı sen de bırak."