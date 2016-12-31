Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin'de, yağışların beraberinde getirdiği selin ardından özçekim yaparken denize düşen üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın (19) olay anında yanındaki arkadaşı Mert Yiğit Bayrak yaşadığı acı anı unutamıyor.

Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soner Yılmaz ile yakın arkadaş olduklarını, olay günü arkadaşının sahilde gezmek istediğini ifade etti.

Sahilde biraz yürüdükten sonra Yılmaz'ın iskelede görüntü ve fotoğraf çektirmek istediğini belirten Bayrak, arkadaşını kırmayıp isteğini yerine getirmek için oraya gittiklerini aktardı.

İskeleye doğru yürüdüklerini anlatan Bayrak, şöyle devam etti:

"Orada bulunan çinkonun altında bir boşluk vardı. Oradan geçtik, biraz ilerledikten sonra ben durdum. Çünkü iskelenin o tarafında mazgalları yoktu ve boşluklar vardı. Ben tedirgin oldum. Dalga vurur ıslanırız diye düşündüm. Buradan çekelim dediğimde, 'Gitmişken uçta çekelim yoksa bir anlamı yok' dedi. Oraya gittik görüntü çektik. Sonra denize doğru döndü. Yüksek bir dalganın geldiğini gördük. Ben eğildim ona da 'Eğil' diye bağırdım. O sırada refleksle zıpladı mı artık bilmiyorum suya düştü. Sağıma, soluma baktım Soner yoktu."

Bayrak, arkadaşının sesini duyduktan sonra bağırmaya başladığını, yardım için etraftakilere seslendiğini söyledi.

O süreçte denize atlamayı düşündüğünü belirten Bayrak,"Atlayacak oldum fakat bir anda dalga Soner'i altına aldı, göremedim. Üzerimdekileri çıkardım. Dalga iskelenin köprüsüne doğru sürükledi. Köprünün bacaklarına tutundu ben yine atlayacaktım dalga tekrardan yerini değiştirdi." diye konuştu.

Bayrak, denizde balık tutanlardan olta aldığını ve arkadaşına uzattığını anlatarak, oltanın bir anda kırıldığını ifade etti.

Kendi imkanlarıyla farklı yollardan kurtarma çalışması yaptığını belirten Bayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Arkasından kıyafetlerimi birleştirdim yakaladım. Ancak bu sefer de ceketim yırtıldı. Elimi uzattım yakalamak için zaten o zaman kendinden geçmişti. Denize düştüğü anda dalga vurunca sersemlemiş, rengi atmıştı. Orada duyan birileri polisi aramış, önce zabıta görevlisi geldi. İnsanlar toplanmaya başladı."

Olaydan etkilendiğini vurgulayan Bayrak, "Ben belli bir süreyi hatırlamıyorum. En son suyun içinde yüzünü gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Zabıta görevlisinin üzerine yürüdüğümü hatırlıyorum. Sonrası yok. Uyuyamıyorsun, gözünün önüne geliyor. Sonuçta çok iyi bir arkadaşımdı. Oradaki görevli kişi elini çabuk tutsaydı veya biri yardım etseydi ben arkadaşımı kurtarabilirdim." dedi.







