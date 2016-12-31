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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'deki sel

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:03

MERSİN (AA) - Mersin'de, yağışların beraberinde getirdiği selin ardından özçekim yaparken denize düşen üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın (19) olay anında yanındaki arkadaşı Mert Yiğit Bayrak yaşadığı acı anı unutamıyor.

Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soner Yılmaz ile yakın arkadaş olduklarını, olay günü arkadaşının sahilde gezmek istediğini ifade etti.

Sahilde biraz yürüdükten sonra Yılmaz'ın iskelede görüntü ve fotoğraf çektirmek istediğini belirten Bayrak, arkadaşını kırmayıp isteğini yerine getirmek için oraya gittiklerini aktardı.

İskeleye doğru yürüdüklerini anlatan Bayrak, şöyle devam etti:

"Orada bulunan çinkonun altında bir boşluk vardı. Oradan geçtik, biraz ilerledikten sonra ben durdum. Çünkü iskelenin o tarafında mazgalları yoktu ve boşluklar vardı. Ben tedirgin oldum. Dalga vurur ıslanırız diye düşündüm. Buradan çekelim dediğimde, 'Gitmişken uçta çekelim yoksa bir anlamı yok' dedi. Oraya gittik görüntü çektik. Sonra denize doğru döndü. Yüksek bir dalganın geldiğini gördük. Ben eğildim ona da 'Eğil' diye bağırdım. O sırada refleksle zıpladı mı artık bilmiyorum suya düştü. Sağıma, soluma baktım Soner yoktu."

Bayrak, arkadaşının sesini duyduktan sonra bağırmaya başladığını, yardım için etraftakilere seslendiğini söyledi.

O süreçte denize atlamayı düşündüğünü belirten Bayrak,"Atlayacak oldum fakat bir anda dalga Soner'i altına aldı, göremedim. Üzerimdekileri çıkardım. Dalga iskelenin köprüsüne doğru sürükledi. Köprünün bacaklarına tutundu ben yine atlayacaktım dalga tekrardan yerini değiştirdi." diye konuştu.

Bayrak, denizde balık tutanlardan olta aldığını ve arkadaşına uzattığını anlatarak, oltanın bir anda kırıldığını ifade etti.

Kendi imkanlarıyla farklı yollardan kurtarma çalışması yaptığını belirten Bayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Arkasından kıyafetlerimi birleştirdim yakaladım. Ancak bu sefer de ceketim yırtıldı. Elimi uzattım yakalamak için zaten o zaman kendinden geçmişti. Denize düştüğü anda dalga vurunca sersemlemiş, rengi atmıştı. Orada duyan birileri polisi aramış, önce zabıta görevlisi geldi. İnsanlar toplanmaya başladı."

Olaydan etkilendiğini vurgulayan Bayrak, "Ben belli bir süreyi hatırlamıyorum. En son suyun içinde yüzünü gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Zabıta görevlisinin üzerine yürüdüğümü hatırlıyorum. Sonrası yok. Uyuyamıyorsun, gözünün önüne geliyor. Sonuçta çok iyi bir arkadaşımdı. Oradaki görevli kişi elini çabuk tutsaydı veya biri yardım etseydi ben arkadaşımı kurtarabilirdim." dedi.



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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Mersin'deki sel) Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğimizin 3 botu ve 10 dalgıç adamıyla birlikte 30 personel, diğer taraftan AFAD ve emniyet müdürlüklerimiz de dahil ettiğimizde toplam 123 personel, kaybolan, şu ana kadar bulanamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam ediyor.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(MERSİN'DEKİ SEL) MAALESEF 2 CAN KAYBI YAŞANMIŞ OLUP, 3 KAYIP VAKASI BULUNMAKTADIR. KAYBOLAN BU 3 KİŞİYE YÖNELİK OLARAK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KOORDİNESİNDE MERSİN VE ADANA AFAD ARAMA KURTARMA EKİPLERİYLE, EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLMEKTEDİR. SAHİL GÜVENLİĞİMİZİN 3 BOTU VE 10 DALGIÇ ADAMIYLA BİRLİKTE 30 PERSONEL, DİĞER TARAFTAN AFAD VE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZ DE DAHİL ETTİĞİMİZDE TOPLAM 123 PERSONEL, KAYBOLAN, ŞU ANA KADAR BULANAMAYAN 3 KARDEŞİMİZİ ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR."
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Mersin'deki sel) Şu an itibarıyla 113 köyde veya mahallemizde yaklaşık 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. 5 mahallemiz hariç diğer mahallerimizin elektrikleri aşağı yukarı 2-3 gün içerisinde temin edilecek. Elektrik verme imkanına kavuşacağız. 300'ün üzerinde personelle EnerjiSA da bu çalışmalarını sürdürüyor.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(MERSİN'DEKİ SEL) ŞU AN İTİBARIYLA 113 KÖYDE VEYA MAHALLEMİZDE YAKLAŞIK 28 BİN VATANDAŞIMIZ ELEKTRİK ALAMAMAKTADIR. 5 MAHALLEMİZ HARİÇ DİĞER MAHALLERİMİZİN ELEKTRİKLERİ AŞAĞI YUKARI 2-3 GÜN İÇERİSİNDE TEMİN EDİLECEK. ELEKTRİK VERME İMKANINA KAVUŞACAĞIZ. 300'ÜN ÜZERİNDE PERSONELLE ENERJİSA DA BU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR."