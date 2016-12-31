AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karaloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Karaloğlu, "Haber" kategorisinde Mahmud Rslan'ın, Halep'in El Katerji Mahallesi'ndeki sivil yerleşim yerine düzenlenen saldırıda yıkılan binanın enkazından yaralı kurtarılan ve ambulansa bindirilen 5 yaşındaki Ümran Daknes'in dramını yansıtan "Ümran Daknes" adlı fotoğrafı seçti.

"Yaşam" kategorisinde ise Süleyman Elçin'in bebeğiyle çiçek deposunda çalışan bir anneyi yansıtan "Anneler Günü" fotoğrafına oy veren Karaloğlu, "Spor" kategorisindeki tercihini Bülent Doruk'un "Şenol Güneş" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Karaloğlu, haber kategorisindeki fotoğrafı, Halep'te yaşanan olayın dramatik tarafını dünyaya en iyi yansıttığı ve dünya çapında ses getirdiği için seçtiğini söyledi.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafı ise rızkının peşinde koşan kadının annelik görevini de ihmal etmemesi nedeniyle tercih ettiğini aktaran Karaloğlu, spor kategorisindeki fotoğraf ile ilgili ise "Şenol Güneş'ten bu yıl da şampiyonluk bekliyoruz." dedi.