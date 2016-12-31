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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'deki Suriyeliler yeni yıldan umutlu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:22
Mardin'deki Suriyeliler yeni yıldan umutlu

MARDİN (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mardin'e yerleşen Suriyeliler, yeni yılda ülkelerinde barış ve huzurun hakim olması temennisinde bulundu.

Mardin'deki Suriyeli sığınmacılar, 2017 yılının öncekilerden farklı olacağını umut ediyor. Mardin Suriye Yardımlaşma Platformu Başkanı Lütfü Günlüoğlu, yaptığı açıklamada, 2016 ve daha önceki yılların çok sıkıntılı geçtiğini söyledi.

Geçen yıllarda herkesin gereken dersleri çıkardığını belirten Günlüoğlu, "Özellikle Suriye'de Halep'in düşmesi ve insanların başka kentlere göç etmesi gerçekten çok acı bir durum. Yeni yılda Suriye ve Irak'ın huzuru elbette ki Türkiye'nin de huzuru olacaktır." dedi.

Yeni yılın çok farklı olması beklentisini dile getiren Günlüoğlu, memleketlerini ve evlerini terk etmiş insanları memnun edecek tek şeyin, onları tekrar ülkelerine gönderebilmek olduğuna dikkati çekti.

Günlüoğlu, "2017 yılı özellikle ülkemiz ve Ortadoğu halkları, bütün dünya insanları için hayırlar getireceğini diliyor ve umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sığınmacı öğretmen Mahmut El Hamed de Suriye halkı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok müteşekkir olduklarını anlatarak, yeni yılda özlediği öğrencilerine kavuşmak için dua ettiğini dile getirdi.

Hamed, "İnşallah yeni yılda barış olur, bizler de memleketimize döneriz. Okulumu ve öğrencilerimi özledim. İnşallah tekrar öğrencilerimle ders yaparım. Son gelişmelerle birlikte yeni yıldan daha da umutlu olduk." diye konuştu.

Albulkerim Muhammed ise, 2017 yılında savaşların bitmesini, iç savaşın sona ermesini dileyerek, yeni yılda ülkesine dönmeyi umut ettiğini söyledi.

Muhammed Abdulkerim de, Suriye'de yaşananların Türkiye'de de yaşanmaması için dua ettiklerini aktardı.

Abdulkerim, "Yeni yılda Suriye'de barış ve huzurun sağlanması için dua ediyoruz. Yeni yılda inşallah savaş kalmaz, barış ve huzur inşa edilir, biz de ülkemize döneriz." değerlendirmesinde bulundu.


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