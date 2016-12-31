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Başbakan Yıldırım: "Bizim için Konya neyse, Diyarbakır neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse, Antep neyse, Halep de odur. ...