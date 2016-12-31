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Başbakan Yıldırım: "Bizim için Konya neyse, Diyarbakır neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse, Antep neyse, Halep de odur. ...
31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:35
Başbakan Yıldırım: "Bizim için Konya neyse, Diyarbakır neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse, Antep neyse, Halep de odur. Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız, bizim şehirlerimiz de bizler gibi birbiriyle kardeştir. Türkiye Halep'te 46 bin kardeşimizi kurtarmak için, ateşin içinden çıkarmak için onları selamete erdirmeye çalışırken, maalesef batılı ülkeler, dünyanın medeniyet gelişmesini sağladığını söyleyen ülkeler, Halep'teki, Suriye'deki zulme seyirci kaldılar."