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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Bahçeli'den yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:43

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2017, Türkiye'nin toparlanma, silkinip ayağa kalkma yılı olmalıdır. Elbette niyazım öncelikle budur." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, yeni yıl mesajında, milletçe yeni bir yıla girildiğini, taze ve yepyeni umutlara kapı aralandığını belirtti.

Çok zorlu, felaket ve facialarla dolu bir yılın ardından Türkiye'nin huzur ve istikrar özlemlerinin ertelenemeyecek seviyelere ulaştığına dikkati çeken Bahçeli, "Ne yazık ki 2016 yılı korkunç ve kahredici olaylara sahne olmuştur. Terörizmin kanlı ve hain emelleri, 2016'ya damga vurmuş, Türkiye buhrandan buhrana sürüklenmiştir." görüşünü paylaştı.

Terör örgütleri ve destek verip kışkırtan karanlık mihrakların, vatan topraklarıyla beraber komşu coğrafyalarda da şiddet ve cinayetleri ileri düzeyde tırmandırdığına vurgu yapan Devlet Bahçeli, 2016'nın risk ve tehditlerin gölgesinde kalan, belirsizlik ve tehlikelerin yörüngesine giren kayıp bir yıl olarak hafızalara kaydedildiğini aktardı.

- Türk milleti güçsüz ve çaresiz değildir

Türkiye düşmanlarının her vasıtayı kullanarak hınçla, nefretle, öfkeyle saldırıya geçtiği 2016 yılının aynı zamanda milli birlik ve dayanışma ruhunun canlanmasına, darbecilerle, teröristlerle, kandan beslenen odaklarla dişe diş mücadele edilmesine vesile olduğunu aktaran Bahçeli, "Unutulmasın ki, büyük Türk milleti güçsüz ve çaresiz değildir. Aziz milletimiz geçmişin en umutsuz anlarında milli birlik ve beraberlik duygusuyla doğrulmuş, üzerinde oynanan oyunları yüksek irade ve azmiyle bozmasını bilmiştir." açıklamasını yaptı.

"Ahlaki çöküşün, asayişsizliğin, terörün, ekonomik yıkımın, toplumsal güvensizliğin ve kuşkunun egemen olduğu ülkemizin 2017'de düzlüğe çıkması, esenliğe ulaşması, denge ve düzene kavuşması en samimi dileğimdir." ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin ne kadar fazla olursa olsun çözülemeyecek hiçbir sorunu, aşılamayacak hiçbir sıkıntısı olmadığının altını çizdi.

- "Tarih şahitlik etmiştir"

Başlayan her yılın, bir önceki yıldan daha da kötü sonlanmasının, vatandaşların hayatlarında mutluluk, huzur ve rahatlık adına olumlu duygu ve hislerin gün geçtikçe zayıflaması, sorumluluk sahibi herkesin üzerinde durması gereken bir açmaz olduğuna işaret eden Bahçeli, önceliğine Türk milletini ve değerlerini alan, sorunlara başka başkentlerin çekim alanına kapılmadan Ankara'dan bakan, her türlü ilişkide onurlu, ahlaklı, milli ve ilkeli duruş gösteren siyaset anlayışının her türlü problemi en kısa sürede mutlaka temelinden gidereceğini belirtti.

Türk milletinin, bugünkünden çok daha karanlık bir tablo içinde, yokluk ve buhranları aşma becerisini gösterdiğine tarihin şahitlik ettiğini hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bugün de aynı ruh ve ilhamla zorlukları aşmaması için hiçbir neden yoktur. Türk milleti güçlü basireti, kararlı duruşu ve binlerce yılda oluşturduğu kültürel dehasıyla bunu gerçekleştirecek kudrete fazlasıyla sahiptir. 2017, Türkiye'nin toparlanma, silkinip ayağa kalkma yılı olmalıdır. Elbette niyazım öncelikle budur. Dağılmamızı planlayanlara, bölünmemizi arzulayanlara, parçalanmamızı amaçlayanlara karşı tavizsiz bir şekilde ortak cephe alıp, milli hak ve çıkarlarımızı korkusuzca savunacağımızı herkes iyi bilmelidir. Yenilgimizi gözleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Birbirimize düşüp tarihten silinmemizi gözleyenlerin hesabı muhakkak surette bozulacaktır. Türk milleti özgüven ve cesaretle varlığına ve tarihsel mirasına sahip çıkacak, tüm saldırıları Allah'ın izniyle püskürtecek, ihaneti de cezasız bırakmayacaktır."

Yapay tartışmalar, suni gündemler, kısır çekişmelerin Türkiye'nin önünü kesemeyeceğini, milli kenetlenmeye zarar veremeyeceğini vurgulayan Bahçeli, 2017 yılında sağduyu, sabır ve aklın galip gelmesini, milli şuurun yükselmesini ve vatandaşların en kısa sürede huzur ve güvenliğe ulaşmasını Cenab-ı Allah'tan diledi.

Vatan ve bayrak uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitleri rahmetle anan, gazilere ve tedavisi sürenlere şifa dilekleriyle birlikte şükranlarını da sunan Bahçeli, "Halen sınır ötesinde emsalsiz bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah'ın himayesi üzerilerine olsun diyorum. Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla, tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor, huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



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