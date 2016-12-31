YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başbakan Yıldırım: "Dünyadaki her 5 mülteciden bir tanesi Suriyeli. Elhamdülillah Türkiye, Suriye'yi ...

Başbakan Yıldırım: "Dünyadaki her 5 mülteciden bir tanesi Suriyeli. Elhamdülillah Türkiye, Suriye'yi terk etmek zorunda kalan her 5 mülteciden 3'üne ev sahipliği yapıyor, bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz."

İLGİLİ HABERLER