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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Başbakan Yardımcısı Kaynak:

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:46

KİLİS (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriyeli sığınmacılara hitaben, "İnşallah yarınınız bugünden iyi olacak. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Kaynak, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kilis Konteyner Kente gerçekleştirdiği ziyarette Suriyeli sığınmacılara hitaben yaptığı konuşmada, bugün kalbi ve yüreği sığınmacılar için çarpan büyük bir misafirin Kilis'te ağırlandığını söyledi.

Bugün Kilis'te olan başbakandan bakanlara, milletvekillerinden vatandaşına kadar herkesin kalbinin Suriyeliler için attığını belirten Kaynak, "Çünkü sizler Peygamber efendimizden bin 400 sene sonra onun yolundan gidip muhacir oldunuz. Biz de sizlere layık olma, ensar olabilmek için gecemizi gündüze katıyoruz." dedi.

Türkiye'de ensarın en büyüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın temsil ettiğini vurgulayan Kaynak, sığınmacıların yarınlarının bugünden daha iyi olabilmesi için önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Kaynak, sığınmacılara "İnşallah yarınınız bugünden iyi olacak, Allah yardımcımız olsun." diye seslendi.

Kilis Valisi İsmail Çataklı da Kilis'in önemli bir ensar şehri olduğuna dikkati çekti.

Kilis'in Suriye'de yaşanan sorunlar sonrasında, nüfusu kadar sığınmacıya ev sahipliği yaparak dünyada eşine az rastlanacak bir konuyu gerçekleştirdiğini dile getiren Çataklı, Suriyelilerin kardeşlik hukuku çerçevesinde misafir edildiğini kaydetti.

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