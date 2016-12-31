Başbakan Yıldırım: "Bugüne kadar Türkiye olarak (Suriyeli sığınmacılar için) 25 milyar dolar harcama yaptık, helali hoş olsun. Daha fazlasını da yaparız. Avrupalılar, diğer ülkeler sadece sırtımızı sıvazlıyorlar, 'iyi yaptınız, teşekkür ederiz, çok iyilikseversiniz', nasihatı bırakın da biraz da siz el atın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yıldırım: "Bugüne kadar Türkiye olarak (Suriyeli sığınmacılar için) 25 milyar dolar harcama yaptık, helali hoş olsun. ...