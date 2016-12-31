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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Tarım sigortalarının kapsamı genişletildi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:10

ANKARA (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından kapsama alınacak riskler, ürünler, bölgeler ve prim desteği oranlarında değişikliğe gidildi.

Bakanlar Kurulu'nun, Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticiler için TARSİM kapsamında uygulanan dolu paketine ek olarak, açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, meyve bahçeleriyle bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleriyle bu sistemlerin altında bulunan ürünler için dolu ağırlığı riski, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çileğe verdiği zararlar ve kirazda yağmur riski de teminat altına alınacak.

Meyve ağaçları ve asmaların kendileri ve fidanlarında paket halinde, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleriyle yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar da sigorta kapsamına alındı.

İlçe bazlı kuraklık verim sigortası ile kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday için dolu paketi dışındaki kuraklık, don, sıcak rüzgar, soğuk hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim düşüşleri de teminat altına alındı.

Seralar için de dolu ana riskiyle birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskınıyla taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde sigortalanabilecek.

- Büyükbaş ve küçükbaşta hırsızlık da teminat kapsamında

Karar ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta hırsızlık, kapalı sistemde üretim yapılan, biyogüvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarının ölüm riski ve açık/yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarının ölüm riski de TARSİM tarafından teminat altına alınacak.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı aktif ve plakalı kovanlar için fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri teminat kapsamına dahil edildi.

Ürünlerle ilgili belirlenen riskler için 2016'da verilen sigorta priminin yüzde 50'si oranındaki prim desteği uygulamasına 2017’de de devam edilecek. 2016 yılında açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması sebebiyle, risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak, 2017'de verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine üçte bir oranında ek prim desteği sağlanacak.

Kuru alanlarda yetiştirilen buğday için İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda sigorta priminin yüzde 60’ı oranında prim desteği verilecek.

Karar, yarından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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