Trakya'da kış

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EDİRNE (AA) - Trakya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de öğleden sonra etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle kar lastiği olmayan araçlar yolda kalınca şehir içi trafiğinde aksamalar meydana geldi, 20'ye yakın maddi hasarlı trafik kazası oldu.

Tarihi Tunca Köprüsü'ndeki maddi hasarlı kaza nedeniyle Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım yarım saat sağlanamadı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Çok sayıda ilçe yolunda tipi nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Uluslararası karayolu niteliğindeki, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarına giden yollarda ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ağırlık verildi.

Kırklareli'de ise kuzey kesimdeki ilçelerin yüksek yerlerinde kar kalınlıkları 1 metreye ulaştı. Kırklareli-Kofçaz yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

Tekirdağ'da da kent merkezinde yoğunluğunu artıran kar, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge genelinde 50'ye yakın köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

Kar yağışının yarına kadar şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor.































