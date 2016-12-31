Sakarya'dan Haleplilere yardım

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SAKARYA (AA) - Beşir Derneği Sakarya Şubesi öncülüğünde toplanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği 6 tır Halepliler için yola çıktı.

Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Beşir Derneği Sakarya Temsilcisi Latif Demir, dernek olarak toplanan 120 ton un, 25 ton patates, 2 ton şeker, 3 ton maya ve 2 ton tuzdan oluşan insani yardım malzemesinin Kilis ve Reyhanlı'daki lojistik deposuna sevk edileceğini söyledi.

Yardım faaliyetlerini arttırarak sürdüreceklerini ifade eden Demir, "Kampanyaya destek veren, Sakarya Semerkand Vakfı Başkanlığına, TÜMSİAD'a, Sakarya Büyükşehir Belediyesine, Akyazı Belediyesine, Türkiye Fırıncılar Federasyonuna, Sakarya Çevre Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğine ve değerli Sakarya halkına teşekkür ediyoruz. Yardımlarınızın devamını dileriz." diye konuştu.

Daha sonra insani yardım malzemesinin yüklendiği 6 tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



