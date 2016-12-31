31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sakarya'dan Haleplilere yardım

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:12
Sakarya'dan Haleplilere yardım

SAKARYA (AA) - Beşir Derneği Sakarya Şubesi öncülüğünde toplanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği 6 tır Halepliler için yola çıktı.

Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Beşir Derneği Sakarya Temsilcisi Latif Demir, dernek olarak toplanan 120 ton un, 25 ton patates, 2 ton şeker, 3 ton maya ve 2 ton tuzdan oluşan insani yardım malzemesinin Kilis ve Reyhanlı'daki lojistik deposuna sevk edileceğini söyledi.

Yardım faaliyetlerini arttırarak sürdüreceklerini ifade eden Demir, "Kampanyaya destek veren, Sakarya Semerkand Vakfı Başkanlığına, TÜMSİAD'a, Sakarya Büyükşehir Belediyesine, Akyazı Belediyesine, Türkiye Fırıncılar Federasyonuna, Sakarya Çevre Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğine ve değerli Sakarya halkına teşekkür ediyoruz. Yardımlarınızın devamını dileriz." diye konuştu.

Daha sonra insani yardım malzemesinin yüklendiği 6 tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.


İLGİLİ HABERLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Sakarya'da
YEREL

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALBAYRAK, SAKARYA'DA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: (2)
YEREL

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALBAYRAK: (2)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: (1)
YEREL

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALBAYRAK: (1)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: &quot;Dün akşam itibarıyla ve bugün bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı. Doğal koşulların dışında ne gibi sebepler var ile alakalı gelen ihbarlar noktasında İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma başlattık.&quot;
YEREL

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK: "DÜN AKŞAM İTİBARIYLA VE BUGÜN BÖLGEMİZDEKİ ELEKTRİK SIKINTISI TAMAMEN ORTADAN KALKTI. DOĞAL KOŞULLARIN DIŞINDA NE GİBİ SEBEPLER VAR İLE ALAKALI GELEN İHBARLAR NOKTASINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZLA DA KOORDİNELİ BİR SORUŞTURMA BAŞLATTIK."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: &quot;Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu&quot;
YEREL

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALBAYRAK: "YAKLAŞIK 50 KİLOMETRELİK KUZEYDEN GÜNEYE BİR KORİDOR İÇERİSİNDEKİ SAKARYA, KOCAELİ VE İSTANBUL'U BESLEYEN 7 TANE 380 KW'LİK ANA OMURGA HATTIMIZ, 20 KİLOMETRELİK DE BİR GENİŞLİĞİN İÇERİSİNDE YAKLAŞIK BİN KİLOMETREKARELİK BİR ALANDA TAMAMI PERŞEMBE GÜNÜ İTİBARIYLA KOPTU"
Kaçak avcılığa geçit yok
YEREL

KAÇAK AVCILIĞA GEÇİT YOK
Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL

SAKARYA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Sakarya'da ATM dolandırıcılığı
YEREL

SAKARYA'DA ATM DOLANDIRICILIĞI
Kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL

KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
Haleplilere yardım
YEREL

HALEPLİLERE YARDIM
Kafeler Caddesi sosyal hayatın nabzını tutuyor
YEREL

KAFELER CADDESİ SOSYAL HAYATIN NABZINI TUTUYOR
Sapanca Gölü'nde son 10 yılın rekoru kırıldı
YEREL

SAPANCA GÖLÜ'NDE SON 10 YILIN REKORU KIRILDI
Sapanca Gölü'nün su seviyesi yükseldi
YEREL

SAPANCA GÖLÜ'NÜN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Akyazı'da kar mücadelesi sürüyor
YEREL

AKYAZI'DA KAR MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Sınav haftasında Faik Baysal Kütüphanesi saat 24.00'e kadar açık
YEREL

SINAV HAFTASINDA FAİK BAYSAL KÜTÜPHANESİ SAAT 24.00'E KADAR AÇIK
Açılışa hazırlanan hastanenin dış cephesi döküldü
YEREL

AÇILIŞA HAZIRLANAN HASTANENİN DIŞ CEPHESİ DÖKÜLDÜ
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
15 Temmuz şehit ve gazileri anısına fotoğraf sergisine büyük ilgi
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİ ANISINA FOTOĞRAF SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ
SEDAŞ ekiplerinden kar mesaisinde başarılı mücadele
YEREL

SEDAŞ EKİPLERİNDEN KAR MESAİSİNDE BAŞARILI MÜCADELE