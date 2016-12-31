Kalkınma Bakanı Elvan'dan yeni yıl mesajı:

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ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "2016 yılını, ülkemize ve milletimize yapılan onca saldırıya rağmen bir kalkınma yılı olarak tamamladık. 2017 yılında bir önceki yıldan daha güçlü olarak Türkiye, geleceğini inşa edecek." ifadelerini kullandı.

Elvan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2016'yı geride bırakıp 2017’yi karşılarken, ülkenin ve milletin geleceğine inancının, umudunun güveninin de tazelendiğini belirtti.

Bu yılı ülke ve millete yapılan saldırılara rağmen bir kalkınma yılı olarak tamamladıklarına işaret eden Elvan, büyük projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Elvan, şu değerlendirmede bulundu:

"Milletimiz 15 Temmuz’da ihanet şebekelerinin kalkışmasına adeta yeni bir İstiklal Savaşı ruhuyla 'Dur' dedi. Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya, milletimizin yürüyüşünü akamete uğratmaya kalkanlarla içte ve dışta mücadeleye devam ettik. 2017 yılında bir önceki yıldan daha güçlü olarak Türkiye geleceğini inşa edecek. Mazlumların ve mağdurların yanında, hakkın ve hakikatin sesi olarak dimdik duracağız. Bu vesileyle aziz Milletimizin, İslam aleminin, tüm insanlığın yeni yılını tebrik ediyor, yangın yerine çevrilen coğrafyalardaki kardeşlerimizin kan ve gözyaşının dinmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

